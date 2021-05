"Don Kasjo" chce zmiany werdyktu i atakuje sędziów. "Miałem taką refleksję"

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński przegrał jednogłośną decyzją sędziów walkę wieczoru na Fame MMA 10 z Normanem Parkem. Po walce nie obyło się bez kontrowersji. W oktagonie, po ogłoszeniu werdyktu, pojawili się współwłaściciele federacji – Wojciech Gola i Michał "Boxdel" Baron, którzy zapowiedzieli złożenie protestu. Byli oni przekonani, że walkę wygrał "Don Kasjo". Ostatecznie "Boxdel" przeprosił za swoje zachowanie po walce.

- Chore emocje, zachowałem się jak burak z tym mikrofonem, ale dużo dziś przeżyliśmy. Dziękuję Norman i Kasjo za super walkę! Piękne emocje, na końcu po prostu było już za gorąco. Przepraszam Norman, z szacunku do swojego zawodnika nie powinienem w ten sposób się zachować. Robienie takiego eventu to ciężki temat – napisał Baron na Instagramie.

"Don Kasjo" nie zgadza się z werdyktem. "Jeżeli oni widzą, to chyba coś znaczy"

Po walce z werdyktem nie zgadzał się "Don Kasjo", mimo że oddał pas rywalowi i podziękował mu za walkę. - Uważam, że wygrałem. Zdeklasowałem go. Sędzia i tak pobłażliwie go traktował, jest tutaj nowy u nas, więc mogliśmy dać mu fory. Od pierwszej rundy atakował głową, a sędzia odjął mu dwa punkty. W każdej rundzie został zdeklasowany, może w jednej rundzie zremisował i miał dwa punkty odjęte. Co dalej? Poczekam na werdykt i zobaczę. Lepiej ze sceny schodzić jako niepokonany, a taki się czuję. Ja nie muszę walczyć – powiedział Życiński po walce.

W takim samym tonie wypowiedział się dla portalu mma.pl. Życiński stwierdził, że jego walka była punktowana przez sędziów KSW, którzy stanęli w obronie sportu i nie chcieli pozwolić na to, aby gwiazda "reality show" wygrała z byłym zawodnikiem KSW.

- Miałem taką refleksję, kiedy zamilkł konferansjer przed ogłoszeniem werdyktu: przecież tu są sędziowie z KSW, a ten świat sportu, ten świat MMA, ten świat KSW tak bardzo nakręcali. Oni wywarli presję na tych sędziach, bo to sędziowie z KSW byli. Uważam, że to była walka federacji. Jak sport ma wygrać, to powinien wygrać, a nie, że melanżownik "Don Kasjo" wchodzi, pięć rund i deklasuje gościa. Jeżeli sami włodarze widzieli, że wygrał "Don Kasjo", a nikt z nich się nie zna na sporcie, no to coś to znaczy – powiedział po walce Kasjusz.

Norman Parke oprócz pasa mistrzowskiego zabrał ze sobą również inną nagrodę – sztabkę złota wartą około 100 tysięcy złotych.