Przeraźliwy trzask łamanej kości na UFC. Sędzia od razu przerwał pojedynek [WIDEO]

Pojedynek Souzy i Muniza było główną atrakcją karty wstępnej na gali UFC 262. Obaj zawodnicy to wojownicy brazylijskiego jiu jitsu, zatem walka szybko przeszła do parteru. Muniz próbował zajść rywala od tyłu. Ten zdołał wyjść z gorszej pozycji, ale niestety jego ręka utknęła w dźwigni założonej przez Muniza. Muniz nie puszczał, a Souza nie odklepał i w pewnym momencie rozległ się trzask. To była kość Souzy. Muniz puścił rękę, sędzia przerwał pojedynek i zawołał pomoc medyczną.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jan Błachowicz jest dużym kłopotem dla UFC. Ale ta walka to strzał w dziesiątkę"

Okropna kontuzja na gali UFC. Słychać było trzask

- Jestem fanem "Jacare'a" (pseudonim Souzy – red.), odkąd byłem dzieckiem. On jest moim idolem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Słyszałem trzask. Puściłem go nie tylko z szacunku, wywodzę się z jiu jitsu i wiedziałem, że to może boleć jeszcze bardziej, gdybym go nie puścił. Jeszcze do mnie nie dotarło, że go pokonałem. Nie chciałem złamać mu ręki, ale tak się zdarzyło – powiedział po walce Muniz.

Koeman zostanie w Barcelonie tylko w jednym wypadku. "Widzę siebie w roli trenera"

Do druga z rzędu gala UFC, na której dochodzi do złamania kończyny. Na gali UFC 261 Chris Weidman złamał nogę w pojedynku z Uriahem Hallem. Weidman był jedną z pierwszych osób, które wyraziły wsparcie dla Souzy.

To może mu się przydać, bo porażka z Munizem była jego czwartą z rzędu porażką w UFC. To może oznaczać zwolnienie z największej na świecie federacji MMA. W listopadzie 2019 roku przegrał pojedynek z Janem Błachowiczem. Tymczasem Andre Muniz jest niepokonany w UFC i chce atakować czołówkę kategorii średniej.