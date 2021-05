Walka współwłaścicieli KSW i FAME MMA? "Dobrze boksował"

W najbliższą sobotę odbędzie się jubileuszowa gala FAME MMA 10. W walce wieczoru naprzeciw siebie staną Kasjusz "Don Kasjo" Życiński oraz Norman "Stormin" Parke, wcześniej związany z federacją KSW oraz UFC. Stawką tego starcia będzie kilogramowa sztabka złota o wartości 100 tysięcy złotych. Nie należy wykluczać, że w najbliższym czasie dojdzie do pojedynku między założycielami federacji.

Zobacz wideo "Zdobycie pasa Fame MMA nie jest moim fanatycznym celem. Najtrudniejsza jest walka z samą sobą"

Dojdzie do starcia na linii FAME MMA – KSW? Boxdel: Mogę zawalczyć z jednym z założycieli

Założyciele federacji FAME MMA, Michał "Boxdel" Baron oraz Wojciech Gola, wzięli udział w programie "Hejt Park" na Kanale Sportowym, w którym odpowiadali na pytania widzów związane ze zbliżającą się galą. Pojawiły się też pytania dotyczące samych założycieli, a jedno z nich dotoczyło potencjalnego pojedynku w klatce.

Michał "Boxdel" Baron przyznał, że mógłby zawalczyć ze współzałożycielem federacji KSW. - Jeśli miałbym walczyć z jednym z założycieli federacji sportów walki, to chyba zdecydowałbym się na pojedynek z Maciejem Kawulskim z KSW. Widziałem, że dobrze boksował, więc z nim mógłbym się sprawdzić. W sumie też mógłbym powalczyć z Martinem Lewandowskim – powiedział.

Poza starciem Don Kasjo – Parke na gali FAME MMA 10 odbędą się dwie walki o pas mistrzowski. Kamila Wybrańczyk, partnerka Artura Szpilki, zmierzy się z Martą "Linkimaster" Linkiewicz o pas kobiet, natomiast Dawid Malczyński będzie bronił pasa wagi półśredniej w walce z Adrianem "Polakiem" Polańskim. Gala rozpocznie się 15 maja o godzinie 20:00. Dostęp PPV do gali kosztuje 23,99 zł i jest on dostępny do kupienia na stronie famemma.tv.