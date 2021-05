Wielka wymiana między Fame MMA i KSW? "To kwestia do dogadania"

Mariusz Pudzianowski (14-7) wystąpi w walce wieczoru na gali KSW 61. Jego przeciwnikiem będzie Łukasz "Juras" Jurkowski (17-11), który wraca do klatki po kilkunastu miesiącach przerwy. Jurkowski po raz ostatni walczył w kwietniu 2019 roku – wówczas Polak pokonał Stjepana Bekavaca w pierwszej rundzie. Nie należy jednak wykluczać, że "Pudzian" zmieni federację w najbliższym czasie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zdobycie pasa Fame MMA nie jest moim fanatycznym celem. Najtrudniejsza jest walka z samą sobą"

Michał "Boxdel" Baron: Transfer Mariusza Pudzianowskiego do FAME MMA? To kwestia do dogadania

Założyciele federacji FAME MMA, Michał "Boxdel" Baron oraz Wojciech Gola wzięli udział w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym. Jeden z widzów zapytał ich o Mariusza Pudzianowskiego w kontekście walki z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. – Wydaje mi się, że po przełamaniu lodów z KSW w przypadku Normana Parke może udałoby się nam przekonać Mariusza Pudzianowskiego na transfer do FAME MMA. Wtedy my damy do KSW swojego zawodnika, to kwestia dogadania – powiedział Michał "Boxdel" Baron.

Gola przyznał, że Mariusz Pudzianowski był dla niego inspiracją przy tworzeniu federacji. – Myślę, że w kontekście samej walki zależy, czy Mariusz by tego chciał. Myślę, że ma on duży szacunek do freak fightów, sam zaczynał przecież jako legenda. To on zainspirował mnie do stworzenia gali. Pierwszą rzeczą przed telefonem do Michała było sprawdzenie, jaką oglądalność miała pierwsza walka Mariusza w KSW (wtedy jego rywalem był Marcin Najman - przyp. red.). Po zobaczeniu cyferek nie miałem wątpliwości – dodał.

W najbliższą sobotę odbędzie się jubileuszowa gala FAME MMA 10. W walce wieczoru Kasjusz "Don Kasjo" Życiński zmierzy się z byłym zawodnikiem UFC czy KSW, Normanem "Storminem" Parke. Stawką tego pojedynku jest kilogramowa sztabka złota o wartości około 100 tys złotych. Gala będzie dostępna do obejrzenia na stronie internetowej famemma.tv w formie PPV. Dostęp do gali kosztuje 23,99 zł.