Koszmarna kontuzja Polaka! Boli od samego patrzenia [WIDEO]

Lowkicki na łydkę lub udo, to bardzo groźna broń, bo ze stosunkowo bezpiecznej pozycji można poważnie osłabić rywala. Problem w tym, że gdy atakujący się pomyli (lub przeciwnik umiejętnie wystawi nogę) i kopnie piszczelem w kolano, to może dojść do złamania nogi. Takie złamania bywają nie dość, że potwornie bolesne, to w dodatku wykluczają zawodnika ze sportu na wiele miesięcy. Przekona się o tym Adrian Wiśniewski, który podczas turnieju wagi ciężkiej "Krawy Sport 3" nabawił się drastycznie wyglądającej kontuzji.

Adrian Wiśniewski tak niefortunnie kopnął Vadima Szablewskiego, że złamał kość piszczelową. Niedawno taki uraz widzieliśmy w UFC, gdzie Chris Weidman doznał fatalnej kontuzji podczas walki z Uriahem Hallem na gali UFC 261. Zawodnik złamał kość piszczelową w prawej nodze już po swoim pierwszym kopnięciu!

