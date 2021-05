Czerwona maska na twarzy! Rywal zalał się krwią, ale chciał walczyć dalej

- Pewnie, że mnie tutaj jeszcze zobaczycie - mówił po walce Damian "Góral" Górski, ale to on przegrał pierwszą z czterech super walk na piątej gali Gromdy. Choć wcale przegrać nie chciał i może by nie przegrał, gdyby nie sędzia, który w trzeciej rundzie - widząc zakrwawioną twarz "Górala" - przerwał pojedynek. "Góral - To jest czerwona maska na twarzy, bardzo poważne rozcięcie. I to jest chyba koniec pojedynku - zastanawiali się komentatorzy przed decyzją sędziego. - Daliśmy dobrą walkę, "Góral" też mnie podłączył, trafił mocno dwa razy - dodał po chwili Mateusz "Niedźwiedź" Kopeć.

Organizatorzy na piątek przygotowali cztery walki turniejowe, w których udział weźmie ośmiu zestawionych zawodników. Pary wylosowano w trakcie czwartkowego ważenia. Dodatkowo odbędą się cztery super walki, z czego jedna - bardzo efektowna - jest już za nami. A przed nami kolejne. W tym pojedynek Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, a więc zwycięzcy pierwszego historycznego turnieju walk na gołe pięści

Gromda 5. Walki turniejowe

Ćwierćfinały

Piotr "Piecia" Samełko - Adam "Psycho" Lazar, przez poddanie, runda 3

- Adam "Psycho" Lazar, przez poddanie, runda 3 Bartłomiej "Balboa" Domalik - Michał "Boyka" Walczak, przez nokaut, runda 1

- Michał "Boyka" Walczak, przez nokaut, runda 1 Patryk "Gleba" Tołkaczewski - Daniel "Bochen" Bochenek, przez nokaut, runda 1

- Daniel "Bochen" Bochenek, przez nokaut, runda 1 Mariusz "Mario" Kruczek - Piotr "Bubu" Ćwik, przez TKO, runda 2

Półfinały:

Patryk "Gleba" Tołkaczewski - Piotr "Piecia" Samełko, przez TKO, runda 1

- Piotr "Piecia" Samełko, przez TKO, runda 1 Bartłomiej "Balboa" Domalik - Mariusz "Mario" Kruczek, przez poddanie, runda 2

Gromda 5. Super walki

Mateusz "Niedźwiedź" Kopeć - Damian "Góral" Górski, przez TKO, runda 3

- Damian "Góral" Górski, przez TKO, runda 3 Rafał "Łazar" Łazarek - Arman "Arman" Amiryan, przez TKO, runda 2

- Arman "Arman" Amiryan, przez TKO, runda 2 Łukasz "Goat" Parobiec - Karol "King Kong" Grzesiuk, przez nokaut, runda 1

- Karol "King Kong" Grzesiuk, przez nokaut, runda 1 Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Paweł "Byku" Strzelczyk

Czym jest Gromda?

Zero walki w parterze, jedynie gołe pięści. A wszystko na niewielkim ringu, blisko o połowę mniejszym od tego bokserskiego, bo tylko 4x4 metry. I ostatnia, piąta runda bez limitu czasowego. Oraz ośmiu śmiałków (nie licząc walk pokazowych): Piecia, Psycho, Balboa, Boyka, Gleba, Bochen, Mario i Bubu. Jednym słowem: Gromda. A więc pierwszy w Polsce turniej bokserski na gołe pięści. Zorganizowany przez Mateusza Borka i Mariusza Grabowskiego. Już po raz kolejny, w ciągu 11 miesięcy, bo w piątek odbyła się już piąta gala tej federacji.