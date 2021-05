Oficjalnie: Błachowicz poznał rywala! Polski mistrz UFC dopiął swego!

Jan Błachowicz jest na topie UFC. Najpierw zdobył pas wagi półciężkiej (do 93 kg), pokonując Dominicka Reyesa, a później obronił go w starciu z Israelem Adesanyą. Polak był pierwszym, któremu udało się pokonać niesamowitego Nigeryjczyka. Kibice zastanawiali się, kto może zostać nowym rywalem Błachowicza. Spekulowano, że może dojdzie do długo wyczekiwanej walki z Jon Jonesem, ale Polak od kilku tygodni powtarzał, że chce się zmierzyć z Gloverem Teixeirą. No i dopiął swego. W piątek UFC potwierdziło hitową walkę.

- Kolejny pretendent, aby zmierzyć się z legendarną polską siłą - czytamy na profilu UFC.

Glover, czyli weteran UFC

Glover Teixeira walczy dla UFC już od 11 lat. W 2014 roku po raz pierwszy stanął przed szansą zdobycia tytułu w kategorii do 93 kilogramów. Jednak przegrał z Jonem Jonesem (26-1). Obecnie jest na fali pięciu zwycięstw. W ostatnim występie na UFC on ESPN+ 40 poddał Thiago Santosa (21-7), który niedawno pokonał... Błachowicza.

Aktualny rekord Glovera Teixeiry to 32 zwycięstwa (18 KO/TKO) oraz siedem porażek (3 KO/TKO). Jan Błachowicz z kolei ma na koncie 28 wygranych (8 KO/TKO) i osiem przegranych (2 KO/TKO).