Polski zawodnik UFC złapany na dopingu! Długa dyskwalifikacja

Jak podaje USADA - czyli oficjalna agencja antydopingowa ściśle współpracująca z UFC, polski zawodnik - Oskar Piechota został zawieszony na 22 miesiące za stosowanie niedozwolonych środków pomocniczych, a konkretnie hormonu wzrostu.

Amerykańska organizacja wydała oświadczenie:

"Piechota, 31 lat, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność peptydu uwalniającego hormon wzrostu 2 (GHRP-2 lub pralmorelin) i wolnego kwasu GHRP-2 (1-3), metabolitu GHRP-2, jak wynika z próbki moczu pobranej 25 września, 2020. GHRP-2 jest substancją wyszczególnioną z klasy hormonów peptydowych, czynników wzrostu, substancji pokrewnych i mimetyków, która stale pozostaje zabroniona zgodnie z polityką antydopingową UFC i listą zabronionych substancji, których nie mogą stosować zawodnicy walczący dla UFC."

Kara Piechoty została nieco zredukowana w związku z jego współpracą z organizacją przy wyjaśnianiu tej sprawy. Domyślna dyskwalifikacja za takie wykroczenie to równo dwa lata. 22-miesięczny okres sankcji Piechoty rozpoczął się 25 września 2020 r., w dniu pobrania pozytywnej próbki moczu. Oznacza to, że Polak nie będzie mógł wrócić do oktagonu amerykańskiej organizacji przed 25 lipca 2022 roku.

Piechota ostatni raz widziany był w klatce w czerwcu zeszłego roku, gdy przegrał przez nokaut z Marciem-Andre Barriaultem. Wynik walki został jednak zmieniony na no-contest, gdyż u Kanadyjczyka USADA wykryła niedozwolone substancje. Piechota nie wygrał żadnej walki od lutego 2018 roku.

