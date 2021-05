Hitowa walka Błachowicza?! Niewinny żart rozpętał burzę. "Dzika walka"

W sobotę w walce wieczoru Jiri Prochazka zmierzył się z nie tak dawnym pretendentem tytułu mistrzowskiego UFC w wadze półciężkiej, Dominickiem Reyesem (12-3). Starcie obu zawodników zakończyło się w drugiej rundzie. Czech przez kilkanaście sekund wykonał serię mocnych ciosów na głowę Reyesa, a następnie zakończył walkę przez nokaut po uderzeniu obrotowym łokciem >>>.

Jan Błachowicz chce walki z Jirim Prochazką? Kibice chcą starcia. Prochazka: " a mistrz UFC uspokaja. "Zawsze dotrzymuję słowa"

Wygraną Prochazki na Twitterze w żartobliwy sposób skomentował Jan Błachowicz, który zaproponował Czechowi walkę w... Cieszynie. "Hej Jiri. Ja kontra Ty w Cieszynie. Polski Książe vs Czeski Samuraj. Miecz vs Katana" - czytamy we wpisie Polaka. Okazuje się, że kibice z chęcią zobaczyliby starcie obu zawodników, o czym przekonywali w komentarzach.

"To byłaby tak ekscytująca i dzika walka! Jak myślisz, kiedy mogłoby do niej dojść?", "Zapłacę bitcoinami, aby zobaczyć tę walkę", "Potrzebujemy tego", "Spraw, aby to się wydarzyło w Europie. Na początku 2022 roku" - piszą kibice. Jan Błachowicz uspokoił jednak wszystkich fanów, że zanim doszłoby do planowania starcia z Prochazką, mistrza UFC czeka zaplanowana już walka.

Dla tych wszystkich, którzy nie znają Słowiańskiego kontekstu poprzedniego wpisu i humorystycznego wydźwięku. Oczywiście, Glover jest następnym przeciwnikiem. Zawsze dotrzymuję danego słowa

- sprostował Jan Błachowicz.

Dana White zapowiadał, że zwycięzca sobotniej walki otrzyma szansę na starcia z obecnym mistrzem UFC w wadze półciężkiej. Chęć walki wyraził równiez Prochazka. - Tak, jestem gotowy. Zróbmy to. Lubię mojego sąsiada Błachowicza, ale dobra… Najpierw walka Błachowicza z Gloverem Teixeirą, prawda? Zwycięzca będzie moim kolejnym rywalem. To byłby dla mnie ogromny zaszczyt - powiedział zawodnik MMA.

Jan Błachowicz zmierzy się z Gloverem Teixeirą (32-7) na gali UFC 266. Będzie to druga obrona pasa mistrzowskiego UFC po ostatniej wygranej Polaka z Israelem Adesanyą. Tytuł mistrza w wadze półciężkiej "Cieszyński Książę" zdobył we wrześniu 2020 roku po wygranej z Dominickiem Reyesem.