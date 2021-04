Pudzianowski sam wybrał swojego rywala na KSW 61. "Huraaa! Będzie wojna!"

- Wielu zawodników dzwoniło, podbijało przede wszystkim na Instagramie, czy też inne postacie, jak menadżerowie. Ale z ręką na sercu przyznam, że ten "Juras" mi gdzieś umknął. To nie było tak, że po tamtej gali pomyślałem: "Łukasz podbijał, to czemu nie?". Zadzwoniłem do "Pudziana" po starciu z Nikolą, zapytałem, jak się czuje, czy sobie nic nie naderwał i okazało się, że ma głód walki. Mariusz sam wyszedł z tą propozycją - powiedział Martin Lewandowski na łamach portalu inthecage.pl.

Pudzianowski sam chciał, aby jego rywalem był Jurkowski. "W tydzień zmontowaliśmy walkę"

I dodał: - "Pudzian" rzucił to hasło przez telefon. Na początku myślałem, że może to jest jakiś rodzaj jego przewrotności, więc dopytałem, czy mówi na poważnie. Odpowiedział, że tak, więc zadzwoniłem do Łukasza. Chciał chwilę namysłu, po czym się zgodził, więc w tydzień zmontowaliśmy walkę, jeżeli chodzi o dogranie kontraktowe.

Pudzian i Jurkowski walczyli już na jednej gali. "Kiedyś na Narodowym przed KSW 39"

Pudzianowski i Jurkowski wystąpili w przeszłości na jednej gali KSW 39 na Stadionie Narodowym. Miało to miejsce w maju 2017 roku. Pudzianowski na Instagramie zamieścił stare zdjęcie z Jurkowskim. "Kiedyś przed galą na Narodowym KSW 39 jak kojarzę. "Pudzian" vs "Juras" na KSW61. Huraaa! Będzie wojna!" - napisał Pudzianowski pod fotografią.

W ostatnich miesiącach miało dojść do pojedynku Łukasza Jurkowskiego z Szymonem Kołeckim, ale kontuzje obu zawodników uniemożliwiły to starcie. Jednak "Juras" wróci do klatki na walkę z inną gwiazdą KSW - Mariuszem Pudzianowskim. Pojedynek odbędzie się 5 czerwca.

Warto dodać, że obaj trenują w tym samym klubie, czyli warszawskim WCA Fight Club. Jurkowski głównie trenuje z Robertem Joczem, trenerem m.in. Mariana Ziółkowskiego (mistrza KSW) czy Jana Błachowicza (mistrza UFC). Ćwiczy także pod okiem Roberta Złotkowskiego. Z kolei Pudzianowskiego trenuje Arbi Szamajew. Trzeba jednak pamiętać, że np. Daniel Omielańczuk (zawodnik ACA) ćwiczy u Jocza, ale też bywa sparingpartnerem Pudzianowskiego.

Pudzianowski ostatni raz był w klatce na gali nr 59, jednak w ostatniej chwili jego przeciwnik, "Bombardier" trafił do szpitala, a jego zastępca Nikola Milanović przegrał przez TKO już w pierwszej rundzie. Natomiast Juras wrócił do treningów i zapowiada, że za około dwa miesiące wraca do klatki.

Juras w 2011 roku zakończył karierę, ale po sześciu latach przerwy ją wznowił. Od tego czasu stoczył trzy walki. Na PGE Narodowym pokonał na punkty Thierry'ego Sokoudjou, a następnie przegrał z Martinem Zawadą, bo ze względu na pęknięty mostek nie był w stanie kontynuować walki. W kwietniu 2019 roku rywalem Jurkowskiego był Stjepan Bekavac, ale Chorwat już na początku pojedynku odniósł kontuzję i musiał się poddać.

