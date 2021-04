Boooom! Co za nokaut w walce wieczoru UFC! Ukarał go straszliwie [WIDEO]

Pozostałe dwa pojedynki o pas na gali UFC 261 miały miejsce wśród Pań. W pierwszym z nich pochodząca z Kirgistanu Valentina Shevchenko (21-3) pokonała pretendentkę Jessikę Andrade (21-8) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie i obroniła pas wagi muszej. W drugim doszło do niespodzianki, ponieważ Rose Namajunas (9-4) wygrała z Weili Zhang (21-3) przez kopnięcie w głowę w pierwszej rundzie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jan Błachowicz jest dużym kłopotem dla UFC. Ale ta walka to strzał w dziesiątkę"

UFC 261. Kamaru Usman pozostaje mistrzem kategorii półśredniej! Cóż za nokaut Masvidala

Jorge Masvidal chciał się zrewanżować Kamaru Usmanowi za porażkę w lipcu ubiegłego roku na gali UFC 251. Wówczas Amerykanin rozpoczął przygotowania do walki na sześć dni przed jej rozpoczęciem i przegrał przez jednogłośną decyzję sędziów. Usman przyznał mu rewanż i z podobnego założenia wychodził Masvidal. – Kamaru dał mi szansę. Możemy się w pewnych sprawach nie zgadzać, ale jeśli on mi daje kolejną szansę na rywalizację, to ja na pewno dam mu możliwość na trzeci pojedynek, jeśli wygram – mówił na konferencji prasowej.

W pierwszej rundzie Masvidal szukał wielu kopnięć w nogę i jeden z nich nawet zakończył się upadkiem Usmana na matę. Nigeryjczyk głównie uderzał rywala prostymi. W drugiej rundzie taktyka Jorge Masvidala była podobna, natomiast niewiele ponad minutę po jej rozpoczęciu Usman znokautował przeciwnika prawym prostym. Tym samym obronił on pas mistrzowski wagi półśredniej i wygrał swój 18. pojedynek w UFC z rzędu. Jeżeli wygra trzy kolejne, pobije rekord należący do Andersona Silvy.