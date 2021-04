Pudzianowski idzie do sądu. Stanowcza reakcja. "To dopiero początek"

Mariusz Pudzianowski wywołał burzę w internecie po tym, jak 16 kwietnia opublikował wpis na Instagramie na temat swego dzieciństwa. Zawodnik MMA opisał przy okazji historię, z którą niedawno się spotkał. – Wszedłem do sklepu i widzę, że dzieciak zrzuca wszystko z półki. Robi straszny bałagan i na środku sklepu krzyczy do matki: "ty ku…, ty su…". To bardzo częste przypadki. Bezstresowe cztery pasy na grzbiet i lekarstwo zadziałało. I nie było choroby ADHD jak dziś. A obecnie mamusia: "mój syn/córka chory/a jest na ADHD". Moja matka z kolei "ja mu kur… dam ADHD, tylko wróci do domu" – napisał.

Stanowcza reakcja Pudzianowskiego. Domaga się przeprosin i wpłaty na cele charytatywne

Słowa Mariusza Pudzianowskiego na temat ADHD i wychowywania dzieci w skrytykowała Fundacja Finea oraz Rafał Gaweł, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. – Przez takie wypowiedzi, jak ta Pudzianowskiego, w Polsce cały czas panuje ciche przyzwolenie na maltretowanie oraz bicie dzieci. Jakie przynosi to efekty? – pyta Gaweł w poście na Facebooku.

Mariusz Pudzianowski postanowił zareagować na oba wpisy. Domaga się przeprosin oraz wpłaty po 10 tys. zł na cele charytatywne związane z ochroną zdrowia. Inaczej były strongman skieruje sprawy do sądu – To teraz mój ruch za pomówienia. A to dopiero początek – napisał Pudzianowski na Facebooku.