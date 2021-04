Mariusz "Pudzian" Pudzianowski już wie! "Szykuje się mocna walka"

Mariusz Pudzianowski stoczył ostatni pojedynek 20 marca na gali KSW 59, rozprawiając się w 70 sekund z Nikolą Milanoviciem. Serb był awaryjnym przeciwnikiem byłego strongmana, który początkowo miał walczyć z "Bombardierem" z Senegalu. Ten jednak z uwagi na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego trafił przed walką do szpitala.

REKLAMA

Mariusz Pudzianowski trenuje z Janem Błachowiczem

Póki co nie wiadomo, kto będzie kolejnym rywalem Mariusza Pudzianowskiego. Na profilu na Instagramie "Pudzian" ogłosił jedynie, że "szykuje się mocna walka". Nieoficjalne informacje mówią o tym, że zmierzy się z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim. - Nie nazwałbym tego freak fightem, broń Boże, ale to jest pomysł na walkę wieczoru w starym stylu. Na pewno ten pojedynek ma szanse marketingowe, głównie ze względu na to, że Mariusz Pudzianowski cały czas jest interesujący, a Łukasz Jurkowski stał się lekko już celebrytą - mówi Jacek Adamczyk, dziennikarz MMARocks, a jego wypowiedź możecie zobaczyć w poniższym wideo:

Zobacz wideo

Do pojedynku przygotowuje się z Janem Błachowiczem. Były strongman opublikował na Facebooku zdjęcie ze wspólnych zapasów. "Poranne zapasy zrobione w Warszawskie Centrum Atletyki i ten najmniejszy były Strong Man Sławomir Rawiński całkiem dobrze zaczyna sobie radzić" - napisał Pudzianowski.

Mateusz Gamrot chce kolejnej walki w UFC. "Udowodnię to"

Jan Błachowicz wróci do oktagonu jesienią

Do walki szykuje się także Jan Błachowicz. Polak zmierzy się 4 września podczas gali UFC 266 z Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą - zapowiedziała stacja ESPN. Teixeira walczy dla UFC już od blisko 11 lat. W debiucie Brazylijczyk wygrał pojedynek z Kylem Kingsburym na gali UFC 146. Od tego czasu 41-latek walczył tylko w barwach amerykańskiej organizacji. W 2014 roku po raz pierwszy stanął przed szansą zdobycia tytułu mistrzowskiego w kategorii do 93 kilogramów. Wtedy poniósł pierwszą porażkę w UFC, przegrywając z Jonem Jonesem (26-1). Wcześniej odniósł pięć zwycięstw z rzędu.