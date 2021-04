Mateusz Gamrot chce kolejnej walki w UFC. "Udowodnię to"

Mateusz Gamrot znokautował Amerykanina Scotta Holtzmana podczas gali UFC Vegas 23. Była to jego pierwsza wygrana w amerykańskiej federacji. Wcześniej po kontrowersyjnym werdykcie przegrał z Guramem Kutateladze. "Najpiękniejsze chwile przychodzą same i to był wspaniale przepracowany czas na Florydzie - ciężkie 3 miesiące pracy przyniosły sukces w postaci wygranej walki przed czasem!" - wraca do walki 30-latek, oznajmiając kiedy chciałby wrócić do oktagonu.

Mateusz Gamrot chce kolejnej walki już latem! "Idealny termin na powrót"

Mateusz Gamrot (18-1) już w pierwszym wywiadzie po walce z Holtzmanem powiedział, z kim chciałby stoczyć kolejny pojedynek. - Dajcie mi wkrótce następną walkę. Jestem głodny i gotowy. Mam do niego duży respekt, ale chciałbym walczyć z Nasratem Haqparastem - mówił zawodnik MMA. Haqparast jest uznawany za jednego z najlepszych zawodników kategorii lekkiej z Europy. W UFC stoczył do tej pory siedem walk, z czego pięć wygrał. Kiedy chciałby walczyć Gamrot?

Lipiec/Sierpień będzie idealnym terminem na powrót

- oznajmił na Facebooku Mateusz Gamrot.

Mateusz Gamrot (18-1) został pierwszym podwójnym mistrzem KSW i nie ukrywa swoich ambicji o sukcesie w UFC. - Odkąd wyjechałem do Stanów, to powtarzam, że nie czuję przepaści między polskimi a zagranicznymi zawodnikami. Pokazała to Asia Jędrzejczyk, pokazał to Janek Błachowicz, a kiedyś udowodnię to ja - powiedział Sport.pl 30-latek.