Duże emocje podczas WrestleMania 37! Wielki powrót Hulka Hogana

Podczas gali WWE WrestleMania 37, którą prowadzi legendarny zawodnik Hulk Hogan, widzowie zobaczą następujące pojedynki:

• Bobby Lashley vs Drew McIntyre w pojedynku o Mistrzostwo WWE

• Tag Team Turmoil Match o miano pretendentek do Mistrzostwa Tag Teamowego Kobiet WWE

• Cesaro vs Seth Rollins

• The New Day vs AJ Styles & Omos w pojedynku o Mistrzostwo Tag Teamowe RAW

• Braun Strowman vs Shane McMahon w Steel Cage Matchu

• The Miz & John Morrison vs Bad Bunny & Damian Priest

• Sasha Banks vs Bianca Belair w pojedynku o Mistrzostwo Kobiet SmackDown

• Randy Orton vs The Fiend

• Kevin Owens vs Sami Zayn /z Loganem Paulem

• Riddle vs Sheamus w pojedynku o Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych

• Big E vs Apollo Crews w pojedynku o Mistrzostwo Interkontynentalne

• Asuka vs Rhea Ripley w pojedynku o Mistrzostwo Kobiet RAW

• Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan w pojedynku o Mistrzostwo Universal