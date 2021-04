Joanna Jędrzejczyk zapowiada powrót po roku! "Zostały książka i rękawice"

Joanna Jędrzejczyk ostatnią walkę stoczyła na gali UFC marcu zeszłego roku. Starcie Polki z Zhang Weili zostało okrzyknięte walką roku. Jędrzejczyk przegrała z Chinką na punkty i nie udało jej się odzyskać pasa mistrzowskiego w wadze słomkowej UFC. Jej obrażenia po walce były na tyle silne, że Komisja Sportowa Stanu Nevada poinformowała o zawieszeniu medycznym obu zawodniczek.

Joanna Jędrzejczyk wróci niedługo do oktagonu? "Na razie na spokojnie, ale już się plan tworzy"

Ponownie wyruszam w podróż. Zostały mi już do spakowania książka i rękawice. Ostatnie dwa dni to jakaś masakra. Nie wyrabiam na zakrętach, ale za to ile się dzieje. Planuję nawet kolejną walkę. Na razie na spokojnie, ale już się plan tworzy

- napisała na Instagramie Joanna Jędrzejczyk.

Wciąż nie znamy szczegółów ewentualnej daty walki lub rywalki, z którą zmierzy się w zapowiadanej walce Joanna Jędrzejczyk. Zawodniczka zapowiada natomiast treningi, które będą także udostępniane dla fanów. "U mnie nadal spadek formy, ale wyniki bardzo dobrze także pcham tę chandrę przedwiośnia i lenistwo na maksa" - pisze na Instagramie 33-letnia Jędrzejczyk.

Joanna Jędrzejczyk załamana po śmierci posłanki PO. "Moja inspiracja"

Zawodniczka MMA już w październiku zapowiadała, że wróci do oktagonu. - Po tej ostatniej bardzo mocnej walce mam w sobie straszny głód, ale chcę się przede wszystkim cieszyć życiem i rozwojem osobistym. A walczyć będę może raz na rok. Kolejna walka będzie zdecydowanie o tytuł mistrzowski - przyznała.



Joanna Jędrzejczyk podejmuje się coraz to nowych wyzwań. 33-latka będzie jurorką w programie Dance, Dance, Dance. Oficjalnie poinformowała o tym Telewizja Polska. Początkowo plan był inny. - Moje prywatne plany nie pozwoliły na to, by być uczestniczką. To jest bardzo ciężka praca, a uczestnicy trenują każdego dnia. Dopiero niedawno dostałam drugą ofertę bycia jurorką - powiedziała kilka tygodni temu.