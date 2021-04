Salim Touahri wychodzi na wolność! Świadek skazany za składanie fałszywych zeznań

Powodem tej decyzji sądu jest to, że świadek przez którego Salim jest oskarżony i przebywa w areszcie Krystian K. został skazany za składanie fałszywych zeznań, co rodzi wątpliwości do wiarygodności jego słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka: Zastanawiam się tylko, co będzie, gdy wygram walkę, a nie, jak przegram, bo nie biorę tego pod uwagę

Kibice sportu w TV płacą horrendalne pieniądze. Ale prawdziwe wydatki dopiero przed nimi

Salim Touahri wychodzi na wolność!

Prokuratura podjęła swoją decyzję na podstawie zeznań świadka koronnego, które były dla niej bardziej wiarygodne niż zebrane dowody. Touahri spędził z tego powodu ponad rok w areszcie, a w czwartek wychodzi na wolność. Powód? Świadek koronny został skazany za składanie fałszywych zeznań. Nie jest to oczywiście koniec tej sprawy. Adwokat Touahri’ego mecenas Jakub Walawski, w rozmowie z portalem onet.pl zdradził, że kluczowe w decyzji sądu był brak sprzeciwu ze strony prokuratury. Dodał również, że teraz rozpocznie się walka o oczyszczenie Polaka z postawionych mu zarzutów.

- Uważamy, że decyzja sądu jest słuszna. Co ważne Prokurator nie sprzeciwił się decyzji sądu, który zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Teraz rozpocznie się kolejny etap walki o prawdę, mający na celu oczyszczenie Salima z wszelkich zarzutów - powiedział mecenas Jakub Walawski.

Jest potencjalny rywal Jana Błachowicza! Kibice będą musieli bardzo długo czekać

Salim Touahri w swojej karierze w MMA walczył dla takich organizacji jak: XCage, PLMMA czy Soul FC. W latach 2017-2018 był związany z UFC. Jednak nie będzie tej przygody wspominał najlepiej ponieważ zaliczył tam trzy porażki z rzędu. W swoim ostatnim pojedynku na UFC on ESPN 5 przegrał na punkty z Mickeyem Gallem (6-3).

Więcej o sportach walki przeczytasz na inthecage.pl.