Wielki powrót do KSW. Były mistrz zapowiada powrót do klatki

Blisko dwa lata temu Łukasz Jurkowski stoczył ostatnią walkę podczas gali KSW 48. Dokładnie 27 kwietnia 2019 roku Polak pokonał Stjepana Bekavaca przez techniczny nokaut. Chorwat w trakcie wyprowadzania kopnięcia doznał kontuzji kolana, a "Juras" dosiadając przeciwnika zakończył walkę. Powrót 40-latka do oktagonu wielokrotnie zapowiadano w 2020 roku, a on sam w grudniu dodał tajemniczy wpis, który zapowiadał wznowienie treningów. "Początek Nowego Roku zapowiada się ciekawie. Sportowo też" - napisał.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ból jest tymczasowy, duma jest wieczna". Kulisy walki Damiana Janikowskiego na gali KSW 59

Łukasz Jurkowski może stoczyć nawet dwie walki w 2021 roku. Kto będzie rywalem turniejowego mistrza KSW?

Daniel Omielańczuk - związany z federacją UFC - zapytał "Jurasa", czy wznowienie i regularność treningów jest zapowiedzią wielkiego powrotu do klatki? - Czas najwyższy. Są plany, już wszystko dogadaliśmy i na dniach to zostanie gdzieś ogłoszone. Zostało osiem tygodni, trzeba znowu być sportowcem na sto procent - przyznał Jurkowski na kanale boksujemy.tv.

Kibice sportu w TV płacą horrendalne pieniądze. Ale prawdziwe wydatki dopiero przed nimi

I dodał: - Będę się bił przed wakacjami. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na koniec roku, a w międzyczasie pojawi się projekt, który będzie wymagał dobrej formy fizycznej. Myślę, że [mój rywal] nie będzie zaskoczeniem, ale ta walka zainteresuje wiele osób i będzie to strzał w 10. KSW wymyśliło, zgodziliśmy się i "let's do it".

Absurdalne sceny w oktagonie! Sędzia nie zdążył, zawodnicy ruszyli [WIDEO]

Łukasz Jurkowski będzie walczył w kategorii ciężkiej. Jak sam przyznał, obecnie waży 118 kilogramów. Z kim zmierzy się zawodnik MMA? W 2020 roku wielokrotnie zapowiadano walkę "Jurasa" z Szymonem Kołeckim. Starcie obu zawodników miało się odbyć wiosną, ale plany pokrzyżowała pandemia. Następnie do spotkania miało dojść w lipcu, jednak Juras doznał kontuzji. W październiku z kolei uraz wykluczył udział Kołeckiego. Ostatecznie nie doszło do starcia.

W wywiadzie Jurkowski nie podał nazwiska zawodnika, z którym zmierzy się za kilka tygodni, ale nie ukrywa radości związanej z powrotem. - Cieszę się z tego, teraz mam czas fajnej pracy, a ja muszę mieć przed sobą jakiś cel. Nie ukrywajmy. Jak mam cel, to chce mi się zacząć pracować - zakończył.