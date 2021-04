Polak sensacyjnie zadebiutował na WrestleManii 37! Potężna demolka w ringu [WIDEO]

To moment, który przejdzie do historii polskiego sportu. W czasie WrestleManii 37, czyli "na największej scenie ze wszystkich", zadebiutował Polak - Babatunde Aiyegbusi.

Polak zadebiutował na WrestleManii. W świetnym stylu!

W trakcie walki o pas interkontynentalny pomiędzy Big E’m i Apollo Crewsem w Nigerian Drum Fight matchu Big E wykonał Big Ending na Apollo. Po tej akcji do ringu wszedł Babatunde, wcześniej znany w WWE jako Dabba-Kato. Polak nigeryjskiego pochodzenia zaatakował mistrza interkontynentalnego Big E, wykonał na nim Chokeslam i pomógł wygrać pas interkontynentalny Apollo Crewsowi.

Komentatorzy nie podali imienia Polaka, więc prawdopodobnie WWE nie jest pewne tego jak, nazwać byłego zawodnika futbolu amerykańskiego, a także jaki "gimmnick" (postać) będzie posiadał polski zawodnik. Wydaje się jednak, że jeśli Babatunde odegrał na WrestleManii bardzo ważną rolę, to w najbliższym czasie może stać się dość ważną postacią w WWE. A znaczącego polskiego bohatera w amerykańskiej organizacji nie mieliśmy od wielu lat.

Kim jest Aiyegbusi?

Babatunde Aiyegbusi to był reprezentant Polski w futbolu amerykańskim. To trzykrotny mistrz i dwukrotny wicemistrz Polski. Jest synem Nigeryjczyka i Polki. Grał on dla takich drużyn jak The Crew Wrocław, Giants Wrocław, Dresden Monarchs, Warsaw Eagles oraz Minnesota Vikings. W 2016 r. dołączył do WWE jako jeden z rekrutów w WWE Performance Center. W 2018 r. zadebiutował w WWE w trakcie The Greatest Royal Rumble. Wszedł do Royal Rumble matchu jako 37, ale został wyeliminowany przez Brauna Strowmana. Na jego kolejny występ w WWE TV musieliśmy czekać do 2020 r., kiedy Polak zaczął występować w RAW Underground. Przez ponad półtora miesiąca był niepokonany w programie RAW, dopóki nie nie wygrał z nim Braun Strowman. Po porażce z byłym mistrzem Universal Polak został wydraftowany do Monday Night Raw, jednak po drafcie nie ujrzeliśmy go ani razu.

Wrestlemania to drugie po SuperBowl największe wydarzenie sportowe w Stanach Zjednoczonych. Zawody we wrestlingu potrafiły w przeszłości zgromadzić na trybunach nawet 100 tys. kibiców. Ostatnią galę, z powodu obostrzeń, oglądało z trybun 25 tys. fanów.

