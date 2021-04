"Ale bomba! Potwór powrócił". Polak królem polowania w UFC

Walka z Holtzmanem była dla Mateusza Gamrota dopiero drugą w UFC. Swój debiut Polak zaliczył w październiku 2020 roku podczas gali UFC Fight Night w Abu Zabi. Przegrał wtedy po niejednogłośnej decyzji sędziów z Gruzinem Guramem Kutateladze. Sobotnie zwycięstwo było 18. w karierze Gamera, ale dopiero pierwszym przez nokaut. Pomimo nieco słabszej postawy w pierwszej rundzie, w drugiej odsłonie potrafił zdominować rywala i trafić go ostatecznie decydującym ciosem.

- Czuję się wyjątkowo. To mój pierwszy nokaut w karierze. Jestem bardzo szczęśliwy, gdyż trenowałem bardzo ciężko. Chcę powiedzieć wszystkim zawodnikom w mojej dywizji: nadchodzę! - mówił na gorąco po zakończeniu walki Mateusz Gamrot.

Występ Mateusza Gamrota odbił się szerokim echem w Polsce i w Stanach zjednoczonych. Eksperci zgodnie są pod ogromnym wrażeniem występu Polaka w oktagonie UFC. - Gamrot pokazywał dużo pewności siebie w swoich ciosach, wymieniając strzały z Holtzmanem przez całą walkę. Polak udowadnia, że jest kimś więcej niż tylko zapaśnikiem, dzięki oszałamiającemu nokautowi na UFC Vegas 23 - pisali dziennikarze popularnego portalu mmafighting.com.

Zachwyceni występem Gamrota byli także nasi mistrzowie UFC - Joanna Jędrzejczyk i Jan Błachowicz. - Taaak! Wspaniałe zwycięstwo - napisała "JJ". - O tym właśnie mówię. Gamer gratulacje - komentował Błachowicz. Oboje swoje wpisy na Twitterze opublikowali w języku angielskim.

Występ Polaka docenił także amerykański gwiazdor UFC, Jorge Masvidal. - Groźny Gamer atakuje i uderza ponownie - napisał Amerykanin.

Pod wrażeniem występu Polaka byli także Polscy eksperci. - Gamer brawo! Jeeeeeest! - komentował dziennikarz Kanału Sportowego, Maciej Turski.

- Ale bomba! Potwór wrócił - komentował Artur Mazur z WP SportoweFakty. - To dopiero początek! - dodał Maciej Szumowski, z tej samej redakcji.

Nie mogło zabraknąć także dosadnego komentarza zawodnika KSW i komentatora Polsatu Sport, Łukasza Jurkowskiego. - Brawo Gamer - napisał na Twitterze.

Nie wiadomo jeszcze kiedy Mateusz Gamrot wróci do oktagonu UFC. Wiadomo natomiast, z kim chciałby się zmierzyć w kolejnej walce. - Dajcie mi wkrótce następną walkę. Jestem głodny i gotowy. Mam do niego duży respekt, ale chciałbym walczyć z Nasratem Haqparastem - mówił "Gamer" po walce z Holtzmanem. Haqparast jest uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników kategorii lekkiej z Europy. W UFC stoczył do tej pory siedem walk, z czego pięć wygrał.

