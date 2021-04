Mateusz Gamrot odgraża się po kosmicznym nokaucie w UFC! "Nadchodzę"

Mateusz Gamrot w pięknym stylu odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w UFC. Polak pierwszy raz w karierze znokautował swojego rywala, a był nim Amerykanin Scott Holtzman. Dla Gamrota była to dopiero druga walka w amerykańskiej organizacji. Swój debiut zaliczył w październiku 2020 roku podczas gali UFC Fight Night w Abu Zabi, gdzie przegrał po niejednogłośnej decyzji sędziów z Gruzinem Guramem Kutateladze.

Walka z Holtzmanem była dla Gamrota zdecydowanie jedną z najważniejszych w karierze. Polak chciał za wszelką cenę udowodnić Amerykanom, że jest gotowy na podbój UFC. Przez długie trzy miesiące przygotowywał się w American Top Team na Florydzie pod okiem słynnego trenera Mike'a Browna. Po sobotnim zwycięstwie w Las Vegas emocje były ogromne, co było widać w wywiadzie, jakiego udzielił "Gamer" Danielowi Cormierowi. Polakowi ciężko było przez to skleić słowa po angielsku.

- Czuję się wyjątkowo. To mój pierwszy nokaut w karierze. Jestem bardzo szczęśliwy, gdyż trenowałem bardzo ciężko. Spędziłem trzy miesiące w American Top Team. Moja rodzina została w domu. Tęskniłem za nimi. Chcę powiedzieć wszystkim zawodnikom w mojej dywizji: nadchodzę! - mówił bardzo podekscytowany Gamrot. - Mój debiut w UFC został zdominowany przez zapasy. Druga walka opierała się na stójce. Jestem bardzo szczęśliwy, do zobaczenia na szczycie! Zawodnik ujawnił także, z kim chciałby się zmierzyć w kolejnej walce. - Dajcie mi wkrótce następną walkę. Jestem głodny i gotowy. Mam do niego duży respekt, ale chciałbym walczyć z Nasratem Haqparastem - mówił. Haqparast jest Afgańczykiem, który na co dzień mieszka i trenuje w Niemczech. Uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników kategorii lekkiej z Europy. W UFC stoczył do tej pory siedem walk, z czego pięć wygrał.

Później polski wojownik przerzucił się na język polski i przesyłał podziękowania do naszego kraju.- Dziękuję wszystkim w Polsce za wsparcie, za wiadomości. Dziękuję wszystkim moim fanom, wiedziałem, że wierzyliście we mnie, dziękuję hejterom, bo też daliście mi motywację. Dziękuję mojej rodzinie, za chwilę do was wracam. To jest dopiero początek! - zakończył Gamrot.