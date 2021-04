"Oszałamiające"! Amerykanie pod wrażeniem. "Polska siła jest prawdziwa"

Dla Mateusza Gamrota walka ze Scottem Holtzmanem była jego drugim pojedynkiem w UFC. Pierwszy raz Polak wystąpił w najpopularniejszej federacji na świecie w październiku 2020 roku. Wtedy przegrał po niejednogłośnej decyzji sędziów z Gruzinem Guramem Kutateladze. W sobotnim pojedynku to Holtzman lepiej rozpoczął walkę i przeważał w pierwszej rundzie. W drugiej do głosu doszedł Gamrot i pomimo że rywal bardzo dobrze się bronił, to udało mu się wyprowadzić ten jeden decydujący cios. Polak wygrał i dodatkowo zgarnął premię w wysokości 50 tysięcy dolarów za "występ wieczoru".

Amerykanie chwalą Mateusza Gamrota

Sobotnie zwycięstwo Mateusza Gamrota zrobiło wrażenie nie tylko w Polsce. O Polaku mówi się w największych amerykańskich mediach. Wszyscy są zgodnie zachwyceni występem "Gamera" na gali w Las Vegas i trudno się dziwić, ponieważ nokaut na Holtzmanie rzeczywiście robi wrażenie. UFC podsumowując walkę Gamrota, nawiązał do naszego mistrza UFC, Jana Błachowicza i jego "legendarnej polskiej siły". "Polska siła jest prawdziwa" czytamy pod zamieszczonym na Twitterze nagraniem nokautu.

Portal mmafighting.com podkreślił pewność siebie polskiego wojownika. - Gamrot pokazywał dużo pewności siebie w swoich ciosach, wymieniając strzały z Holtzmanem przez całą walkę. Polak udowadnia, że jest kimś więcej niż tylko zapaśnikiem, dzięki oszałamiającemu nokautowi na UFC Vegas 23 - czytamy. Pod wrażeniem występu Gamrota byłi także dziennikarze ESPN. - Gamrot trenuje teraz w American Top Team na Florydzie pod okiem trenera Mike'a Browna i wydaje się być kimś, kogo można obserwować w kategorii 155 lbs. Europejscy fani od dawna chwalą umiejętności Gamrota, byłego mistrza KSW w wadze lekkiej i piórkowej. Teraz pokazał to na największej scenie - komplementowano Polaka.

Dla Mateusza Gamrota zwycięstwo z Holtzmanem było jego 18. w karierze i co ciekawe dopiero pierwszym przez nokaut. Polak jest dobrze znany polskiej publiczności z występów na galach KSW. Od 2018 roku był podwójnym mistrzem tej federacji - w wadzie lekkiej oraz piórkowej.