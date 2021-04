Cudowny sierp Gamrota. Polak wygrał i chce zostać mistrzem UFC! [WIDEO]

- To może zająć kilka lat, ale chcę zostać mistrzem UFC. Naprawdę w to wierzę, choć wiem, że jeszcze daleka droga - mówi Sport.pl Mateusz Gamrot przed debiutem w UFC. I choć w starciu z Guramem Kutateladze wypadł dobrze, to sędziowie orzekli zwycięstwo Gruzina. Polak był bardzo zawiedziony, bo to była jego pierwsza porażka w karierze. 30-latek szybko wrócił na zwycięską ścieżkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Polak chce podbić UFC. „Byłem podwójnym mistrzem KSW. Teraz chcę to powtórzyć w UFC”

Kowalkiewicz opowiedziała o swoim koszmarze. "Zaraz się popłaczę"

A jak było w sobotę? Podczas gali UFC Vegas 23 Polak zmierzył się ze Scottem Holtzmanem, który do Ultimate Fighting Championship trafił już w 2015 roku. W Las Vegas Gamrot przeważał od pierwszego gongu, ale też zainkasował kilka kontr. Gamrot przeważał szybkością nad rywalem. Już na początku drugiej rundy zawodnik z Poznania popisał się cudownym sierpem prawą ręką, po którym Holtzman upadł, a Gamrot go dopadł i ubił w parterze, tym samym odnosząc pierwsze zwycięstwo w UFC.

Przed przyjściem do UFC Gamrot był podwójnym mistrzem KSW. Teraz zamierza podbić UFC.

- To jest dopiero początek. Widzimy się na szczycie. Będę kolejnym nowym mistrzem UFC, po Asi Jędrzejczyk i Janku Błachowiczu - mówił po walce Gamrot, zawodnik wagi lekkiej.

- Doskonały występ Mateusza Gamrota! Koncertowo spacyfikował Scotta Holtzmana, uciszając -niedowiarków - napisał Bartłomiej Stachura, analityk MMA z portalu lowking.pl.

WrestleMania 37 już dzisiaj! Tysiące ludzi na trybunach! Gdzie i kiedy obejrzeć? [Transmisja, stream, karta walk]