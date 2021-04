WrestleMania 37 już dzisiaj! Tysiące ludzi na trybunach! Gdzie i kiedy obejrzeć? [Transmisja, stream, karta walk]

Podczas, gdy Liga Mistrzów ma swój wielki finał, a NFL ma swoje Super Bowl, największa federacja wrestlingu na świecie – WWE ma swoją WrestleManię. To święto dla każdego fana i prawdziwe wydarzenie w rozrywce sportowej. Wielkie areny, stadiony i wielotysięczna publiczność na trybunach. Chociażby taka, jak w 2016 roku, kiedy to na WrestleManii 32 zjawiło się ponad 100,000 fanów.

25 tysięcy kibiców na stadionie. Scenografia WrestleManii pełna przepychu

Niestety, pandemia COVID-19 sprawiła, że świat sportu i rozrywki musiał wstrzymać się na jakiś czas z wszelkimi działaniami. Rok temu, mocno odbiło się to na WrestleManii 36, która finalnie została zorganizowana bez udziału publiczności w WWE Performance Center. Co więcej, jej emisja nie odbywała się nawet na żywo. Rok 2021 budzi większe nadzieje. W lutym na stadionie Raymonda Jamesa w Tampie przy udziale ponad 20,000 widzów, odbyło się Super Bowl. Dwa miesiące później, dokładnie w tym samym miejscu, WWE organizuje 37. edycję WrestleManii, najwspanialszej imprezy roku w rozrywce sportowej. Mówi się, że na trybunach zasiąść ma około 25,000 fanów. To pierwsza, tak duża frekwencja na gali wrestlingu, jakiejkolwiek organizacji, w czasie pandemii koronawirusa.

Emocje zaczną się już dzisiejszej nocy, natomiast WWE na tym nie poprzestaje. W tym roku, WrestleMania 37 zostanie podzielona na dwie części – odbędzie się w Stanach Zjednoczonych kolejno 10 i 11 kwietnia. Gospodarzami eventu zostali “Nieśmiertelny” Hulk Hogan oraz Titus O’Neil.

WrestleMania 37. Kto wystąpi?

W akcji zobaczymy zatem największe gwiazdy wrestlingu – Romana Reignsa, Bobby’ego Lashley’a, Drew McIntyre’a, Sashę Banks, Daniela Bryana, Randy’ego Ortona, czy WWE Hall of Famera Edge’a. Niewykluczone są również wielkie powroty, jednak oprócz tego, pewne jest to, że zobaczymy dwa mocne debiuty. Po raz pierwszy w ringu WWE zaprezentuje się znany raper i zdobywca nagrody Grammy, Bad Bunny. Jak informowały zagraniczne źródła, miesiącami przygotowywał się on do swojej walki w WWE Performance Center. Jeszcze dłużej, na swój wielki moment, czekał potężny Omos, który wspólnie z doświadczonym AJ Stylesem, zmierzy się z The New Day o pasy mistrzowskie RAW Tag Team. Gigant z Nigerii waży ponad 150 kg i mierzy 2,20 metrów! W przeszłości i tutaj zero zaskoczenia, grał w koszykówkę.

Wiemy już także jaki pojedynek otworzy WrestleManię 37 i jaki zamknie kartę walk dnia pierwszego. Otóż jako pierwszy do ringu wejdzie pretendent do tytułu WWE, Drew McIntyre. Z pewnością będzie to kolosalna wejściówka. Jako main event ustalono natomiast starcie o tytuł kobiet SmackDown. W nim, Sasha Banks zawalczy ze zwyciężczynią Royal Rumble Matchu 2021, Biancą Belair. Będzie to druga walka wieczoru z udziałem kobiet w historii WrestleManii. Pierwsza odbyła się dwa lata temu, kiedy to w ringu WWE rywalizowała jeszcze Ronda Rousey.

Gdzie obejrzeć? Kiedy w Polsce?

Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich do oglądania tego wspaniałego widowiska. Transmisję na żywo dla Europy przeprowadzi WWE Network. Premiera z polskim komentarzem “Profesora Zapasów” Andrzeja Suprona i Pawła “Boryssa” Borkowskiego, 14 kwietnia o godz. 17:00 na Extreme Sports Channel. Fani mogą też zobaczyć gale już w sobotę i niedzielę na żywo. Konkretnie w usłudze WWE Network, gdzie można wykupić dostęp do streamu gal w systemie PPV. Początek głównej gali o godzinie 1 w nocy.

Karta walk WrestleManii 37

WRESTLEMANIA 37: CZĘŚĆ 1 (sobota 10.04)

Cesaro vs Seth Rollins

Tag Team Turmoil Match o miano pretendentek do WWE Women’s Tag Team Championship: Naomi & Lana vs Dana Brooke & Mandy Rose vs Liv Morgan & Ruby Riott vs Natalya & Tamina vs Carmella & Billie Kay

Naomi & Lana vs Dana Brooke & Mandy Rose vs Liv Morgan & Ruby Riott vs Natalya & Tamina vs Carmella & Billie Kay Steel Cage Match: Braun Strowman vs Shane McMahon

Braun Strowman vs Shane McMahon Tag Team Match: Damian Priest & Bad Bunny vs The Miz & John Morrison

Damian Priest & Bad Bunny vs The Miz & John Morrison RAW Tag Team Championship Match: The New Day (c) vs AJ Styles & Omos

The New Day (c) vs AJ Styles & Omos WWE Championship Match: Bobby Lashley (c) vs Drew McIntyre

Bobby Lashley (c) vs Drew McIntyre SmackDown Women’s Championship Match: Sasha Banks (c) vs Bianca Belair

WRESTLEMANIA 37: CZĘŚĆ 2 (niedziela 11.04)

Kevin Owens vs Sami Zayn

Nigerian Drum Fight o tytuł Interkontynentalny: Big E (c) vs Apollo Crews

Big E (c) vs Apollo Crews United States Championship Match: Riddle (c) vs Sheamus

Riddle (c) vs Sheamus RAW Women’s Championship Match: Asuka (c) vs Rhea Ripley

Asuka (c) vs Rhea Ripley The Fiend vs Randy Orton

WWE Universal Championship Match: Daniel Bryan vs Roman Reigns (c) vs Edge

