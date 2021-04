Krwawa wojna w najmniejszym ringu świata. Pierwsza taka walka w Polsce [WIDEO]

Walka Broncela z Wołowikiem odbyła się w nowej formule CAGE BOX. Obaj zawodnicy weszli do najmniejszego ringu na świecie o powierzchni dziewięciu metrów kwadratowych (3x3). Walka odbywała się na zasadach boksu, ale obaj walczący mieli na sobie rękawice do MMA. Pojedynek miał trwać trzy rundy po trzy minuty, a w przypadku braku rozstrzygnięcia, o wyniku starcia miała zadecydować czwarta runda, która była już wojną na wyniszczenie. Nie było możliwości zwycięstwa na punkty – jeden z zawodników musiał paść na deski, albo poddać walkę. To pierwsza taka walka w Polsce.

Morderczy pojedynek na gali EFM SHOW. Było mnóstwo krwi

I świadkami takiego scenariusza byli kibice oglądający starcie Szymona Broncela z Piotrem Wołowikiem. Pierwsze trzy rundy nie przyniosły rozstrzygnięcia, więc o nim zadecydowało czwarte starcie. W nim żaden z wojowników nie zamierzał się poddawać i ostatnia odsłona trwała aż 16 minut. Obaj mieli na sobie już sporo krwi i byli wyraźnie zmęczeni morderczym bojem. Ostatecznie górą był Szymon Broncel. Sędzia przerwał pojedynek po trzecim liczeniu Wołowika.

Na gali EFM SHOW odbyło się 13 pojedynków, z czego 10 w formule MMA. W walce wieczoru o pas wagi półciężkiej Maciej Różański po pięciu rundach pokonał Michała Pasternaka jednogłośną decyzją sędziów.