Stracił palec i walczył dalej! Komentator nie mógł uwierzyć. "Po prostu zniknął!"

Khetag Pliev to czterokrotny mistrz Kanady w zapasach, a także uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie. "Terminator" od 2015 roku próbuje swoich sił w klatce. Jego bilans to pięć wygranych i dwie porażki. Swojego rekordu być może już nie poprawi, bo podczas gali CFFC 94 stracił palec.

"Ten palec zaginął"

Po pierwszej rundzie walki z Devinem Goodalem sędzia zobaczył, że serdeczny palec Kanadyjczyka leży na macie! - Nie rozumiem, co się dokładnie stało. Panie i panowie, to nie było złamanie. To nie było też ani zwichnięcie, ani skaleczenie. Jego palec po prostu zniknął, odpadł, oderwał się - krzyczał CM Punk, komentator i były zawodnik UFC. - Szczerze mówiąc kompletnie nie pamiętam tego momentu. Muszę sobie to wszystko jeszcze raz zobaczyć na powtórkach - mówił po walce Goodale.

A co mówił pokonany? - Pliev był znacznie bardziej niezadowolony, że walka została przerwana, niż z faktu, że jego lewy palec serdeczny został oderwany. Chciał dalej walczyć - relacjonował na Twitterze dziennikarz Marc Raimondi z ESPN.

Chirurgom udało się połączyć palec z dłonią. Nie wiadomo jednak, czy Kanadyjczyk będzie mógł, i czy będzie chciał, kontynuować przygodę z MMA,

37-letni Pliev próbował także swoich sił w boksie, gdzie pięć razy wygrał i raz przegrał.

