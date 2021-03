Ngannou nowym królem wagi ciężkiej! Brutalny nokaut [WIDEO]

W 2018 roku Stipe Miocic pokonał Francisa Ngannou na punkty. Następnie Mistrz wagi ciężkiej UFC stoczył aż trzy walki z Danielem Cormierem. Pierwszą przegrał, ale dwie kolejne wygrał. W nocy z soboty na niedzielę Miocic bronił pasa w rewanżu z Kameruńczykiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz przerywa milczenie ws. szefa UFC. "Mieli wielki plan, a Polak go zniszczył"

Ale nie dał rady go obronić. Ngannou dominował od pierwszych sekund. Nękał rywala mocnymi uderzeniami na głowę, a także z łatwością sprowadzał go do parteru, gdzie obijał Miocicia pięściami. W drugiej rundzie Miocić już miał miękkie nogi, ale i tak poszedł na otwartą wymianę. Nie był to jednak dobry pomysł, bo nadział się na potwornie mocny cios. I tak Ngannou został nowym mistrzem UFC.

Warto odnotować, że na gali UFC 260 walczył także Michał Oleksiejczuk, który pokonał Modestasa Bukauskasa przez niejednogłośną decyzję sędziów. Dla Polaka to 15. zwycięstwo w karierze. Jego bilans w UFC to trzy wygrane i dwie porażki.

Hitowa walka Conora McGregora! Szef UFC potwierdza

Wyniki gali UFC

Walka wieczoru:

265 lb: Francis Ngannou pok. Stipe Miocica przez KO (potworny lewy i atomowy młot prawą ręką w parterze) w 2. rundzie, 0:52

Karta główna:

170 lb: Vicente Luque pok. Tyrona Woodleya przez poddanie (duszenie d’Arce) w 1. rundzie, 3:56

135 lb: Sean O’Malley pok. Thomasa Almeidę przez KO (kontrujący krótki lewy i cios w parterze) w 3. rundzie, 3:52

125 lb: Miranda Maverick pok. Gillian Robertson przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 30-27, 29-28)

155 lb: Jamie Mullarkey pok. Khamę Worthy’ego przez KO (lewy, ciosy w parterze) w 1. rundzie, 0:46

Karta wstępna:

205 lb: Alonzo Menifield pok. Fabio Cheranta przez poddanie (duszenie Von Flue) w 1. rundzie, 1:11

170 lb: Abubakar Nurmagomedov pok. Jareda Goodena przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 30-27)

205 lb: Michał Oleksiejczuk pok. Modestasa Bukauskasa przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

145 lb: Omar Morales pok. Shane’a Younga przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 30-27)

"Ból jest tymczasowy, duma jest wieczna". Kulisy walki Damiana Janikowskiego na gali KSW 59