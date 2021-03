Hitowa walka Conora McGregora! Szef UFC potwierdza

Perspektywa kolejnej odsłony rywalizacji McGregora z Poirierem jest tym, co w ostatnim czasie najbardziej elektryzuje fanów UFC na całym świecie. Zawodnicy po raz pierwszy zmierzyli się ze sobą w 2014 roku podczas gali UFC 178 w Las Vegas. Górą był wtedy Irlandczyk, nokautując swojego przeciwnika w pierwszej rundzie. W styczniu tego roku doszło natomiast do rewanżu podczas gali UFC 257 w Abu Zabi. Tym razem zwyciężył Amerykanin, nokautując McGregora w rundzie drugiej. Stan rywalizacji stał się remisowy, więc jak zawsze w takiej sytuacji od razu po walce pojawiły się nawoływania do rozstrzygającego pojedynku. Teraz wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście do niego dojdzie i to już całkiem niedługo.

Będzie trylogia McGregor - Poirier? "Dustin chce rewanżu"

Na czwartkowej konferencji prasowej przed galą UFC 260, szef UFC Dana White został zapytany o kwestię trzeciej walki McGregora z Poirierem i potwierdził, że najprawdopodobniej do niej dojdzie. - „Mam nadzieję, że do niej dojdzie, taki jest plan - powiedział White. - Mam nadzieję, że będzie to walka wieczoru. Wszyscy mamy taką nadzieję.

Jak wiemy Poirier niedawno dostał propozycje walki o pas mistrzowski w wadze lekkiej, ale zrezygnował z niego właśnie na rzecz dopełnienia trylogii z McGregorem. White uważa, że była to dobra decyzja. - Dustin chce rewanżu. To mądre. To właśnie powinien zrobić. Powinien podjąć rewanż, podjąć tę walkę. To dla niego wielka walka. Ciężko pracował przez całe życie, całą swoją karierę, aby znaleźć się w takiej sytuacji.

Z nieoficjalnych informacji zdobytych przez gruzińskiego dziennikarza Giorgia Kokiashviliego, który pisze dla oficjalnego partnera UFC w Gruzji, walka miałaby się odbyć już w lipcu tego roku. - Według Adjarasport TV i moich źródeł, 10 lipca celem jest Poirier kontra McGregor 3 - czytamy na profilu dziennikarza na Twitterze. Wiadomość taka pojawiała się także już wcześniej w doniesieniach ESPN, które mówiły, że początkowo walka była planowana na maj, ale stronom nie udało się porozumieć na czas.