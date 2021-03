"Ból jest tymczasowy, duma jest wieczna". Kulisy walki Damiana Janikowskiego na gali KSW 59

Damian Janikowski w efektownym stylu rozprawił się z Jasonem Radcliffe'em podczas gali KSW 59. - Była to ciężka i ważna dla mnie walka. Musiałem do niej podejść ze spokojną głową - mówi Janikowski, który po pojedynku pokazał do kamery, że doznał kontuzji palca. W tym czasie Łukasz Jurkowski krzyczał do mikrofonu: "połamany palec, ale ból jest tymczasowy, duma jest wieczna".

