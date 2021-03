Kolejne zwycięstwo Polaka w UFC! "To zabójca". Wraca w wielkim stylu!

W tym pojedynku nie było nokdaunu, nie było obaleń, a obaj panowie zasypywali siebie ciosami w stójce w sposób tak wyrównany, że o wyniku rywalizacji po 15 minutach walki musieli zadecydować sędziowie. Co do swojej decyzji nie byli jednomyślni. Jeden wskazał zwycięstwo dla Bukauskasa, na szczęście dwóch przewagę dało Oleksiejczukowi (2x 29-28, 28-29). W ten sposób Polak wygrał na punkty bardzo ważny pojedynek na gali UFC 260.

Powrót po dwóch porażkach

Wygrał zasłużenie. W pierwszej rundzie był lepszy. Umiejętnie unikał ciosów rywala, i sam trafiał go to lewym sierpem, to lewym prostym. Wywierał presje, zapędzał do siatki, choć Litwin groźnie odpowiedział obrotówką czy kopnięciem na korpus. W drugiej rundzie przewagę zaznaczył Bukauskasa, szczególnie w końcówce, gdy trafił Polaka kilkom ciosami na głowę. Pozostawało tylko blokować i czekać na syrenę oznaczającą przerwę. W kolejnej rundzie zmęczeni zawodnicy nieco zwolnili, ale to ciosy Polaka (tak jak w całym pojedynku) były skuteczniejsze i celniejsze. Przez chwile wydawało się nawet, że prawy prosty, który doszedł na twarz Litwina, może wpędzić go w spore tarapaty, ale Bukauskas wytrzymał do końca. Po werdykcie na twarzy Oleksiejczuka pojawił się coś w rodzaju ulgi.

Dla Polaka to był powrót do oktagonu najlepszej organizacji MMA na świecie po roku. Przerwa była spowodowana jego dwoma z rzędu porażkami i chęcią dobrego przygotowania się do kolejnego starcia. Ważnego, bo UFC po trzech przegranych z rzędu, często kończy współpracę z zawodnikami. Tuż po ogłoszeniu wygranej sam zawodnik, przyznał nam jednak, że tak bardzo o wynik starcia się nie martwił.

- Nie bałem się o wynik. Miałem przewagę. Walka wyglądała tak, że ja go goniłem, a on uciekał. Cieszę się z tego zwycięstwa, ale jest ono wynikiem dobrze przetrenowanego roku i ciężkiej pracy. Dalej robię więc swoje, chce trenować, wygrywać walki i dalej być w UFC - mówił nam na gorąco Oleksiejczuk.

- Michał to zabójca. Cały czas chce iść do przodu, a musi się nauczyć trochę kalkulować - oceniał z kolei Mirosław Okniński, trener Oleksiejczuka, który cały czas krzyczał podczas walki "nie spiesz się, nie goń go, on sam do ciebie przyjdzie". W trzeciej rundzie tych wskazówek słychać już nie było, bo Okniński stracił głos, ale Oleksiejczuk plan realizował.

- Na UFC nie ma słabych rywali, Bukauskas był mistrzem Cage Warriors, w swym rekordzie ma wygraną nad Marcinem Wójcikiem. Jest wysoki i bardzo niewygodny. Wiedziałem, że Michał go nie znokautuje, dlatego trzeba było czekać i go poobijać, punktować - tak Okniński tłumaczył nam plan na walkę, która odbyła się w Las Vegas.

Było to 15. zwycięstwo 26-letniego Oleksiejczuka, w tym trzecie w UFC.