Ogłosił koniec kariery, ale wraca do oktagonu! Trening z aligatorami i rekinami

Khamzat Chimaev niespodziewanie ogłosił jakiś czas temu zakończenie sportowej kariery z powodu problemów zdrowotnych. Rosjanin miał poważne powikłania po Covid-19, które skutkowały kaszlem, dusznościami i ogólnym osłabieniem. Początkowo Chimaev miał się leczyć u lekarzy UFC w Las Vegas, ale ostatecznie zdecydował się na powrót do rodzinnej Czeczenii i tam dochodzi do siebie. Okazuje się także, że informacje o końcu kariery były przedwczesne, a sam zawodnik planuje powrót do oktagonu i to jeszcze w tym roku.

Khamzat Chimev jak dotąd pozostaje niepokonany. Wygrał wszystkie dziewięć dotychczasowych pojedynków w MMA, z czego sześć przez nokaut. W UFC występuje dopiero od lipca 2020 roku, a wcześniej był zawodnikiem mającej swoją siedzibę w Bahrajnie federacji BRAVE. Ostatni raz na ringu widziany był we wrześniu podczas gali UFC Fight Night: Covington vs. Woodley, gdzie już po 17 sekundach znokautował Amerykanina Geralda Meerschaerta.

Informacje o planowanym powrocie Chimaeva do oktagonu przekazał jego agent, Ali Abdelaziz w rozmowie z ESPN. - Prawdopodobnie zacznie treningi w kwietniu i chce bić się na początku lipca. Nadal jest leczony przez lekarzy, ale codziennie robi progres. Neil Magny jest rywalem, o którym myślimy, ale zobaczymy, co się wydarzy. - mówił Abdelaziz. - Myślę, że wielu z nas nie wie tak naprawdę co dzieje się w głowach młodych zawodników MMA. To niemożliwe, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jak reaguje ich organizm i czasem mówią rzeczy, będąc sfrustrowanymi, są po prostu źli, że nie mogą robić tego co kochają. Khamzat walczy całe życie, więc teraz czuje się jak upośledzony, nie mogąc trenować. Jest jednak już zdrowy i lada moment zacznie treningi.

Menedżer Rosjanina wspomniał także o dość niestandardowym planie treningowym, jaki miał przygotować sobie jego podopieczny przed powrotem do oktagonu. - Rozmawiałem z nim w tym tygodniu i powiedział mi, że będzie pływał z aligatorami i rekinami. Będzie robił treningi poruszania się z tymi stworzeniami, to część specjalnego programu treningowego - zaskoczył Abdelaziz.