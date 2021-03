Ekspresowe zwycięstwo Mariusza Pudzianowskiego! Walka trwała 72 sekundy!

Pierwotnie rywalem Mariusza Pudzianowskiego miał być Ousmane "Bombardier" Dia, ale tuż przed galą doznał ostrego ataku wyrostka robaczkowego i został hospitalizowany. Przeciwnikiem Polaka został Nikola Milanović, serbski zawodnik judo i sambo, a także ochroniarz Marcina Gortata. - Podszedł do mnie Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW, i spytał, czy chce się bić z Mariuszem Pudzianowskim. Myślałem, że to żart, ale spojrzałem na jego minę i była poważna - mówił w rozmowie z "In The Cage". Żartem za to okazała się sama walka, ale tego można było się spodziewać.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bombardier", rywal "Pudziana", ma tylko jedno skojarzenie z Polską. Dla nas bardzo bolesne...

Sebastian Przybysz nowym mistrzem KSW. Sędziowie nie mieli wątpliwości

Pojedynek trwał zaledwie 72 sekundy. Milanović próbował obalić Pudziana przy siatce, ale stracił równowagę i padł na matę. Polak poczęstował go wtedy kilkoma cepami, więc sędzia szybko przerwał walkę. Warto zaznaczyć, że Pudzianowski chwytał się siatki, gdy judoka chciał go obalić, co jest niedozwolone. Sędzia jednak nie zareagował.

Janikowski znokautował Radcliffe'a. Zadał mnóstwo ciosów i zmusił sędziego do przerwania walki

Wyniki walk: