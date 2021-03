Janikowski znokautował Radcliffe'a. Zadał mnóstwo ciosów i zmusił sędziego do przerwania walki [WIDEO]

Runda 1:

Jason Radcliffe mocno ruszył na rywala, na początku traktując go prawym, później próbując middlekicka. Dwa niskie kopnięcia w wykonaniu Damiana Janikowskiego. Po chwili akcja ponowiona. Próba wysokiego kopnięcia po stronie Polaka, lecz nieudana, po której stracił równowagę. Soczysty middlekick Anglika. Obrotowy backfist Janikowskiego. Kombinacja 1-2 sierpami Olimpijczyka. Próba prawego podbródkowego w wykonaniu Jasona. Dobry middlekick tym razem po stronie zawodnika trenującego w WCA. Prawy podbródkowy Radcliffe’a, dojście do obalenia przez Janikowskiego, nieudane haczenie. Walka ponownie trafiła na środek oktagonu. Janikowski rozpuścił ręce, próbując złapać rywala pod siatką! Anglik bezbronny pod siatką! Czas uratował go od porażki przed czasem.

Runda 2:

Prosty cios Jasona. Dobre poruszanie się na nogach Janikowskiego. Mocny zamaszysty prawy w wykonaniu polskiego zawodnika. Dobra kombinacja bokserska i bardzo celna wyprowadzona przez Radcliffe’a. Mocny prawy Polaka. Dwa ciosy Anglika, wymiana na kopnięcia. Kapitalny krótki prawy sierpowy w wykonaniu fightera z Londynu. Lowkick Jasona, lewy cios. Zamachowy prawy Olimpijczyka. Lewy zaganiający pod siatkę Janikowskiego, dojście do klinczu i próba sprowadzenia za jedną nogę. Nieudana. Lewy prosty Radcliffe’a. Wyniesienie po stronie Damiana, lecz rywal łatwo powrócił do stójki, choć stale znajdował się kontrolowany w klinczu pod siatką. Próba zajęcia pleców przez Damiana. Polak czaił się na duszenie zza pleców, ale następnie, przytomnie przeszedł do zadawania ciosów. Po kilku uderzeniach lewą ręką Anglik przestał się bronić, następnie Janikowski zadał mnóstwo ciosów prawą ręką i zmusił sędziego do przerwania pojedynku.

Wyniki dotychczasowych walka KSW 59:

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (6-3, 4 KO, 1 SUB) pokonał Jasona Radcliffe'a (16-8, 10 KO, 4 SUB) przez TKO (ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

77,1 kg/170 lb: Michał Pietrzak (10-4, 3 KO, 2 SUB) pokonał Krystiana Kaszubowskiego (9-2, 2 KO, 1 SUB) niejedngołośną decyzją sędziów.

120,2 kg/265 lb: Darko Stošić (14-4, 9 KO, 1 SUB) pokonał Michała Włodarka (8-3, 4 KO, 1 SUB) przez TKO (cios w parterze) w drugiej rundzie.

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6, 5 KO, 2 SUB) pokonał Konrada Dyrschkę (11-2, 6 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (10-0, 7 KO) pokonał Lionela Padillę (8-2, 2 KO, 5 SUB) przez TKO (ciosy w parterze) w trzeciej rundzie.

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (10-6, 4 KO) pokonał Savo Lazicia (10-6, 5 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

65,8 kg/ 145 lb: Patryk Likus (1-0) pokonał Cypriana Wieczorka (0-1) jednogłośną decyzją sędziów.

