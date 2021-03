Co za debiut Stosicia w KSW. Ciężki nokaut! "Ależ przerażający był ten prawy z góry"

Runda 1:

Niskie kopnięcie Michała Włodarka, po chwili akcja ponowiona. Darko Stosić odpowiedział identyczną akcją. Polak ruszył z ciosami, lecz Serb szybko i bez problemów sprowadził walkę do parteru. „Komar” szybko wstał. Niskie kopnięcie także po stronie Stosicia, ponowne łatwe obalenie po jego stronie. Mocne ciosy młotkowe spadały na głowę Polaka. Serb wyprostował pozycję w parterze i traktował oponenta mocnymi uderzeniami. Włodarek powrócił do stójki i rozpuścił ręce, spychając rywala pod siatkę. Tam, zasłonięty za podwójną gardą Darko zebrał kilka ciosów na blok i ponownie gładko przeniósł pojedynek do parteru. Z góry, Serb był bardzo aktywny, zadając mnóstwo mocnych ciosów. Jeden z nich, rozciął Michała pod prawym okiem.

Runda 2:

Niskie kopnięcie Stosicia. Dwa ciosy na korpus w wykonaniu „Komara”. Zawodnik z Czerwonego Smoka wywierał presję i próbował ustawić oponenta na ogrodzeniu. Po chwili, polski reprezentant zaatakował wykroczną nogę rywala po raz kolejny. Darko szybko skrócił dystans, wpadł w klincz i z dużą łatwością obalił Włodarka. Potężny łokieć spadł na głowę Polaka. Serb został „wykopany” do stójki. Mocne ciosy sierpowe Stosicia! Lowkick po stronie Serba i kolejne udane obalenie, próba zajścia za plecy, sporo ciosów na gardę, „Komar” jednak powrócił do stójki, lecz był potwornie zmęczony. Został ponownie obalony przez Darko. Trzy mocne ciosy spadły na głowę Stosicia. Kolejne bomby w wykonaniu Stosicia potwornie ciężko znokautowały Polaka!

Dotychczasowe wyniki walk KSW 59:

120,2 kg/265 lb: Darko Stošić (14-4, 9 KO, 1 SUB) pokonał Michała Włodarka (8-3, 4 KO, 1 SUB) przez TKO (cios w parterze) w drugiej rundzie.

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6, 5 KO, 2 SUB) pokonał Konrada Dyrschkę (11-2, 6 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (10-0, 7 KO) pokonał Lionela Padillę (8-2, 2 KO, 5 SUB) przez TKO (ciosy w parterze) w trzeciej rundzie.

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (10-6, 4 KO) pokonał Savo Lazicia (10-6, 5 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

65,8 kg/ 145 lb: Patryk Likus (1-0) pokonał Cypriana Wieczorka (0-1) jednogłośną decyzją sędziów.

