KSW 59. Jak obejrzeć galę z udziałem Mariusza Pudzianowskiego i Damiana Janikowskiego? [TRANSMISJA, STREAM]

Po raz ostatni w klatce Mariusz Pudzianowski walczył w listopadzie 2019 roku na gali KSW 51 w Zagrzebiu, kiedy to w drugiej rundzie przez techniczny nokaut pokonał Erko Juna. Ze względu na kontuzję "Pudziana" oraz pandemię koronawirusa odwołano galę KSW 53 w Łodzi, na której miał walczyć z Quentinem Domingosem (5-1, 4 KO).

Na gali KSW 59 poza pojedynkiem Mariusza Pudzianowskiego z "Bombardierem" odbędzie się pojedynek Damiana Janikowskiego (5-3, 3 KO, 1 Sub) z Jasonem Radcliffem (16-7, 10 KO, 4 Sub), ale też walka o pas mistrzowski kategorii koguciej między Chorwatem Antunem Raciciem (25-8-1, 13 Sub), a Sebastianem Przybyszem (7-2, 4 KO, 1 Sub). Łącznie na gali zobaczymy aż sześciu debiutantów, a dwóch z nich po raz pierwszy zawalczy w formule MMA – mowa o Cyprianie Wieczorku oraz Patryku Likusie, którzy swoją walką zainaugurują galę KSW 59.

KSW 59. Jak obejrzeć galę będąc abonentem Cyfrowego Polsatu?

Użytkownicy oraz abonenci Cyfrowego Polsatu – którzy korzystają z dekoderów satelitarnych w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) – mogą zamówić dostęp do gali KSW 59 w systemie pay-per-view na trzy sposoby:

za pośrednictwem SMS-a o treści: numerkartydekodera.WALKA,

w telefonicznym lub internetowym Centrum Obsługi Klienta (icok.cyfrowypolsat.pl lub 801 00 50 50),

w aplikacji „Sklep”, dostępnej na dekoderze.

Koszt dostępu do gali wynosi 40 złotych i abonenci Cyfrowego Polsatu mogą go uiścić za pomocą e-płatności, przedpłaty realizowanej z wolnych środków na koncie Abonenta lub portmonetki, która zwiększy koszt najbliższego rachunku za Cyfrowy Polsat. Użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV obejrzą galę na kanale 222, natomiast użytkownicy telewizji internetowej – na kanale 333.

KSW 59. Jak obejrzeć galę za pośrednictwem serwisu Ipla.tv?

Drugą opcją, aby obejrzeć sobotnią galę KSW 59 w Łodzi, jest wykupienie dostępu na stronie internetowej Ipla.tv. Jest ona dostępna zarówno na komputerach mobilnych, jak i urządzeniach mobilnych w systemie Android oraz iOS (aplikacja Ipla), a także na wybranych telewizorach z usługą Smart TV lub Apple TV.

Koszt transmisji jest taki sam, jak w przypadku abonentów Cyfrowego Polsatu – 40 złotych. Płatności można wówczas realizować drogą elektroniczną: poprzez przelew, kartę płatniczą, system płatności BLIK oraz płatności Apple.

Galę KSW 59 można też obejrzeć za pośrednictwem serwisu KSWTV.com. Po zarejestrowaniu swojego konta – bądź zalogowaniu się na obecne – można wykupić dostęp do gali na jedno urządzenie za 40 złotych. Płatność możemy zrealizować PayPalem, DotPayem (BLIK) oraz usługą eCard.

