Zawodniczka zasłabła podczas ważenia przed galą UFC! [WIDEO]

Julija Stoliarenko (9-4-1) ma się zmierzyć w sobotę z Julią Avilą (8-2) na karcie wstępnej gali UFC Fight Night. Limit tej walki to 61 kg. Walka jednak może się nie odbyć. Dlaczego? 27-letnia Litwinka osłabła wchodząc na wagę. I to dwa razy osłabła. Raz się przewróciła, ale później zdołała wrócić na wagę. Jednak znowu nie utrzymała się o własnych siłach. Tuż po tym przykrym incydencie została odwieziona do szpitala. Na razie nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale prawdopodobnie zawodniczka UFC osłabła z sił z powodu ścinania wagi. Zawodnicy i zawodniczki często powtarzają, że zbijanie wagi to bardzo wyczerpujący element przygotowań, gdy muszą pozbyć się wielu kilogramów.

W walce wieczoru sobotniej gali zmierzą się reprezentanci kategorii średniej: Kevin Holland (21-5) i weteran Derek Brunson (21-7). W 2020 roku Holland stoczył aż pięć walk, wszystkie wygrywając, w tym cztery przed czasem. Z kolei Brunson w ostatnim czasie pokonał Edmena Shahbazyanowai oraz Iana Heinischa i Eliasa Theodorou.

Przypomnijmy: mistrzem wagi średniej jest Israel Adesanya, który ostatnio przegrał z Janem Błachowiczem w starciu o pas wagi półciężiej.

Rozpiska UFC FN

Walka wieczoru:

185 lbs: Kevin Holland (21-5) vs. Derek Brunson (21-7

Karta główna

155 lbs: Gregor Gillespie (13-1) vs. Brad Riddell (9-1)

265 lbs: Tai Tuivasa (11-3) vs. Dontale Mayes (8-4)

135 lbs: Adrian Yanez (12-3) vs. Gustavo Lopez (12-5)

170 lbs: Max Griffin (16-8) vs. Kenan Song (16-5)

115 lbs: Cheyanne Buys (5-1) vs. Montserrat Ruiz (9-1)

Karta wstępna

135 lbs: Marion Reneau (9-6-1) vs. Macy Chiasson (6-1)

155 lbs: Grant Dawson (16-1) vs. Leonardo Santos (18-3-1)

185 lbs: Trevin Giles (13-2) vs. Roman Dolidze (8-0)

135 lbs: Montel Jackson (9-2) vs. Jesse Strader (5-1)

135 lbs: Julia Avila (8-2) vs. Julija Stoliarenko (9-4-1)

125 lbs: JP Buys (9-2) vs. Bruno Silva (10-5-2)

135 lbs: Johnny Eduardo (28-12) vs. Anthony Birchak (15-7)

