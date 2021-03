Walka Pudzianowski - Bombardier. Gdzie i kiedy oglądać galę KSW 59? [STREAM]

Choć obaj zawodnicy nie będą walczyli o pas mistrzowski, starcie "Pudziana" z "Bombardierem" budzi ogromne zainteresowanie. "Dwa potwory" - tak KSW zapowiedziało rywalizację Polaka z Senegalczykiem. Związane jest to z sylwetkami obu zawodników. - To będzie pierwsze zestawienie w historii, podczas którego naprawdę będę się obawiać, czy wytrzyma oś klatki - mówi Martin Lewandowski, promotor KSW.

Zobacz wideo "Bombardier", rywal "Pudziana", ma tylko jedno skojarzenie z Polską. Dla nas bardzo bolesne...

KSW 59. Jak wygląda karta walk? Czy Pudzianowski pokona Ousmane Dię?

- Przyjechałem do Pudzianowskiego, do jego kraju. Mam zamiar pokazać mu, jak się walczy. Będzie to ostry pojedynek - zapowiedział "Bombardier" po przybyciu do Polski. - Uważam, że jestem bardziej kompletnym zawodnikiem od mojego przeciwnika. Wynika to z tego, że praktykuje obie sztuki walki. Pudzianowski skupia się natomiast tylko i wyłącznie na MMA - dodał. Warto zwrócić także uwagę na różnicę wagową między dwoma zawodnikami, która wynosi ok. 20 kg.

W trakcie gali KSW nie zabraknie również walki o pas mistrzowski oraz debiutantów. W kategorii koguciej Antun Racić zmierzy się z Sebastianem Przybyszem. Pierwszą w swojej karierze walkę w KSW zanotuje także Patryk Likus, 18-letni zawodnik MMA. W klatce pojawią się również tacy zawodnicy jak Damian Janikowski czy Krystian Kaszubowski. Jak wygląda karta walk 59. gali?

58 kg/145 lb: Cyprian Wieczorek (0-0) vs Patryk Likus (0-0)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (9-6, 4 KO) vs Savo Lazić (10-5, 5 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (9-0, 7 KO) vs Lionel Padilla (8-1, 2 KO, 5 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (10-6, 5 KO, 2 Sub) vs Konrad Dyrschka (11-1, 6 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (9-1, 2 KO, 1 Sub) vs Michał Pietrzak (9-4, 3 KO, 2 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Włodarek (8-2, 4 KO, 1 Sub) vs Darko Stosić (13-4, 8 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (5-3, 3 KO, 1 Sub) vs Jason Radcliffe (16-7, 10 KO, 4 Sub)

61,2 kg/135 lb: Antun Racić (25-8-1, 13 Sub) vs Sebastian Przybysz (7-2, 4 KO, 1 Sub) - walka o pas kategorii koguciej

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (13-7, 8 KO) vs Serigne Ousmane Dia (2-0, 2 KO)

KSW 59 - gdzie i o której oglądać galę? Stream online

Najbliższa gala KSW 59 odbędzie się w sobotę (20 marca) o godz. 20:00. Wydarzenie będzie dostępne wyłącznie w systemie PPV (pay per view) w serwisach KSW TV oraz Ipla.tv. Według planu walka wieczoru Mariusza Pudzianowskiego z Serignem Ousmanem Dią ma się odbyć około godziny 23:00. Relacja na żywo natomiast będzie dostępna na portalu Sport.pl lub w aplikacji Sport.pl LIVE.