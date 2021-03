"Pudzian" nic sobie nie robi ze słów "Bombardiera". "To i tak mu nic nie da"

"Bombardier" czyli Sergine Ousmane Dia swoją karierę w MMA rozpoczął dopiero kilka lat temu. Wcześniej brał udział w walkach senegalskiej odmiany zapasów o nazwie laamb. W mieszanych sztukach walki stoczył dopiero dwa pojedynki, które w sumie trwały dwie minuty. Więcej w oktagonie nie wytrzymywali jego rywale. Pomimo tego to Pudzianowski jest faworytem sobotniej walki ze względu na swoje doświadczenie.

Czy "Bombardier" sprawi niespodziankę? Pudzianowski nie obawia się swojego przeciwnika

Pomimo roli faworyta w swojej najbliższej walce podczas gali KSW 59, Mariusz Pudzianowski widzi mocne strony u swojego przeciwnika. - Trzeba będzie uważać, żeby mnie nie obalił. Co prawda mnie trudno położyć, ale gdy wejdzie efekt zmęczenia, to można samemu się wyłożyć. To kawał chłopa i gdyby się na mnie położył, to mamo ratuj. Mój plan? Przede wszystkim nie dać się złapać i nie dać się położyć na plecy - tak Pudzianowski komentował walkę tuż po jej oficjalnym ogłoszeniu. "Bombardier" zapowiedział już przed kamerami "Polsatu Sport" ile zamierza ważyć w walce i trzeba przyznać, że obawy "Pudziana" nie są bezpodstawne. - Obecnie ważę 145 kilogramów i z taką wagą chcę wejść do klatki w sobotę. Natomiast w senegalskich zapasach można ważyć nawet 160 kilogramów - ostrzegał Senegalczyk.

Dia odkąd we wtorek pojawił się w Polsce, nie może narzekać na brak zainteresowania. Senegalczyk udzielił już wielu wywiadów, w których podkreślił, że jest bardziej wszechstronny od Pudzianowskiego - Uważam, że jestem bardziej kompletnym zawodnikiem od mojego przeciwnika. Wynika to z tego, że praktykuje obie sztuki walki. Pudzianowski skupia się natomiast tylko i wyłącznie na MMA. Walka będzie ostra, ale bardzo dobrze go rozpracowałem - mówił pewny siebie "Bombardier".

Na odpowiedź Mariusza Pudzianowskiego nie trzeba było długo czekać. - To i tak mu nic nie da - krótko skomentował słowa swojego przeciwnika były strongman. "Pudzian" podkreślił jednak w wywiadzie udzielonym "Interii", że pomimo wszystko nie ma zamiaru lekceważyć swojego rywala. - Nie lekceważę "Bombardiera", bo nie chciałbym dostać liścia od chłopa, który waży 140 kg - podkreślił Polak.