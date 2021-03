Federacja FAME MMA będzie miała w Polsce konkurencję! "Pan Pawłowski" już zmienił barwy

Polska scena mieszanych sztuk walki rozwija się w zawrotnym tempie. Do niedawna jedyną federacją na naszym podwórku było KSW, ale w ostatnim czasie powstało bardzo wiele innych. Od jakiegoś czasu do tego grona dołączyły federacje organizujące tak zwane freak-fighty, czyli walki celebrytów. Pionierem tego typu pojedynków była założona w 2018 roku organizacja FAME MMA, która ma za sobą już dziewięć gal. Teraz okazuje się, że w tym roku na rynku pojawi się jej konkurencja.

Malik Montana zapowiada powstanie federacji HIGH League. Co na to włodarze FAME MMA?

Tuż przed ostatnią galą FAME MMA 9 na Instagramie rapera Malika Montany ukazała się grafika mogąca sugerować powstanie nowej federacji mieszanych sztuk walki o nazwie Hype. Pojawił się jednak nieoczekiwany problem, ponieważ okazało się, że wcześniej projekt pod tą samą nazwą założyła organizacja FAME. Jeden z szefów najpopularniejszej federacji freak-figtowej w Polsce, Wojciech Gola nie ukrywał irytacji taką zapowiedzią na dzień przed swoją galą. - Ja ogólnie taki nie jestem, żeby psuć relacje przez biznes, ale niestety one mogą lekko ucierpieć. Mam nadzieję, że nie, jednak to wchodzenie sobie... My z innymi federacjami żyjemy w zgodzie, mamy gdzieś dogadywane terminy, a tutaj start promocji miał być w dniu naszej konferencji, a dzień przed galą 5 marca, tam strona wisiała. To są takie zagrywki... - komentował wtedy Gola.

Malik Montana był zmuszony kilka dni później zmienić nazwę swojej federacji i zdecydował się na HIGH League. Raper skorzystał także z konfliktu, w jaki wpadły władze FAME MMA z jedną z twarzy federacji "Panem Pawłowskim", który pojawił się w klipie promującym HIGH League. Pawłowski jest stand-uperem i konferansjerem, a podczas gal FAME MMA zapowiadał zawodników w ringu. Nie jest to jednak jedyna osoba, która przeniosła się do nowopowstałej organizacji. We wtorek pojawiła się informacja, że pierwszą zawodniczką HIGH League zostanie "Lil Masti", która walczyła wcześniej na galach FAME.

Raper opowiedział ostatnio, jak doszło to założenia organizacji w mediach społecznościowych. - Pomysł narodził się z tego, że dostawałem propozycje walk. Propozycje te były za pieniądze, które w moim odczuciu są zwykłymi ochłapami. Idąc tym tokiem myślenia, że żadną z tych federacji nie było na mnie stać, pomyślałem sobie, że założę własną - mówił raper. - Moja federacja w estetyce wizualnej i wydźwięku nie będzie się kojarzyła z jakąś wschodnioeuropejską patologią. Chciałbym przede wszystkim, żeby to wszystko trzymało poziom. Aby ten poziom na trochę innym poziomie dostarczał wam rozrywkę i wszystko się trzymało w takiej estetyce, w jakiej mnie znacie – powiedział Malik, zachęcając do obserwowania konta swojej federacji na Instagramie.