"Bombardier" już w Polsce. On naprawdę jest ogromny! "Pokażę Pudzianowskiemu jak się walczy" [WIDEO]

Mariusz Pudzianowski według bukmacherów jest faworytem sobotniego starcia z "Bombardierem". Spowodowane jest to prawdopodobnie mniejszym doświadczeniem Senegalczyka. Dia stoczył w swojej karierze zaledwie dwie walki w formule MMA podczas gdy "Pudzian" ma ich na koncie aż 21. Nie oznacza to jednak na pewno, że Polakowi będzie łatwo wygrać to starcie. "Bombardier" dysponuje niesamowitymi warunkami fizycznymi, które zapewne nawet na byłym polskim strongmanie muszą robić wrażenie.

Sergine Ousmane Dia pojawił się we wtorek na warszawskim lotnisku Okęcie. Federacja KSW udostępniła film na swoim Instagramie pokazujący, jak Senegalczyk pojawia się w hali przylotów. Przy tej okazji zapaśnik porozmawiał ze stacją "Polsat Sport" i opowiedział trochę o zbliżającej się walce.

- Przyjechałem do Pudzianowskiego, do jego kraju. Mam zamiar pokazać mu, jak się walczy. Będzie to ostry pojedynek. - zapowiedział "Bombardier" - Uważam, że jestem bardziej kompletnym zawodnikiem od mojego przeciwnika. Wynika to z tego, że praktykuje obie sztuki walki. Pudzianowski skupia się natomiast tylko i wyłącznie na MMA. Ja tę dyscyplinę trenuje od siedmiu lat. Wcześniej natomiast specjalizowałem się w senegalskich zapasach, dlatego wydaję mi się, że jestem wszechstronniejszym sportowcem.

Dia opowiedział również o swojej wiedzy na temat samej federacji KSW. Nie ukrywa, że obserwował ją już od dawna, zanim pojawiła się propozycja wystąpienia na polskiej gali. - Śledziłem gale KSW poprzez serwis YouTube. Obserwuję tę federację od dawna, ponieważ organizuje wydarzenia w różnych zakątkach świata. Dzięki temu też zacząłem marzyć o tym, aby zostać zawodnikiem MMA i brać udział w tego typu wydarzeniach - mówił 44-latek, który mierzy 1,98 metra wzrostu i waży 140 kg. Pudzianowski jest 12 cm niższy i ok. 15 kg lżejszy.

Gala KSW 59 rozpocznie się 20 marca o godzinie 20. Oprócz starcia "Pudziana" z "Bombardierem" ciekawie zapowiada się walka Antona Racicia z Sebastianem przybyszem, czy pojedynek Damiana Janikowskiego z Jasonem Radcliffem. Transmisja gali będzie dostępna tylko w systemie PPV.