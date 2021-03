Ekspert chce zakazać MMA! Sprawą zajmuje się parlament. "To dziwne, że BBC zwiększa znaczenie tego sportu"

BBC poinformowało jakiś czas temu, że pozyskało prawa do wyłącznego transmitowania gal Bellator w 2021 roku w Zjednoczonym Królestwie. W Wielkiej Brytanii od razu wzbudziło to kontrwersje, które zostały przedstawione na posiedzeniu parlamentarnej komisji, dotyczącej postępowania w przypadku urazów głowy w sporcie.

W Wielkiej Brytanii chcą zakazać MMA?

Na posiedzeniu głos zabrał m.in Peter McCabe, dyrektor organizacji charytatywnej Headway, zajmującej się urazami mózgu, który stwierdził, że MMA w ogóle powinno być zakazane ze względu na swój brutalny charakter i fakt, że w tym sporcie, podobnie jak w boksie rywalizacja bezpośrednio prowadzi do obrażeń u drugiego zawodnika. Do sprawy odniósł się również Julian Knight, przewodniczący komisji ds. cyfryzacji, kultury, mediów i sportu (DCMS), który jest zaniepokojony sytuacją i zastanawia się, czy BBC dopełniło „należytej staranności” w zakresie przewidzenia wpływu, jaki transmisje mogłyby odnieść na oglądające je dzieci.

Knight wysłał nawet zaproszenie do dyrektora generalnego BBC, Tima Daviego, by stanął przed komisją. - To dziwne, że BBC chce zwiększać popularność mieszanych sztuki walki. Finansując i transmitując wydarzenia na żywo BBC stanie się największym popularyzatorem tego sportu w Wielkiej Brytanii - pisze Knight w liście. Dla porównania Francja zakazała MMA w 2016 roku. Sytuacja zmieniła się jednak w styczniu 2020 roku, a na transmisje pozwolono od listopada 2020 roku.

BBC wydało oświadczenie

BBC już odniosło się sprawy w swoim oświadczeniu. - MMA to uznany sport, nadawany przez wielu nadawców i jak w każdym sporcie, to do organu nadzorującego należy zapewnienie w nim bezpieczeństwa. Nasze relacje na żywo z MMA zawierają wyraźne ostrzeżenia i są dostępne tylko w BBC iPlayer. BBC iPlayer daje rodzicom możliwość ustawienia blokady rodzicielskiej, która ogranicza dostęp do programów, które wyświetlają takie ostrzeżenia - zauważa BBC.

Co ciekawe, jeszcze niedawno Ben Gallop, szef technologii cyfrowych BBC Sport tłumaczył w Broadcast Sport, że inwestycja w MMA, to właśnie chęć przyciągnięcia do stacji młodych widzów. - MMA to jeden z najpopularniejszych sportów wśród młodych widzów. A to jest grupa, która zwykle nie dociera do kanałów BBC. Jest to również część szerszego planu, który ma uczynić iPlayera miejscem docelowym dla tych młodszych odbiorców.