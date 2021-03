"Niestety, Paweł Popek Mikołajuw doznał wieloodłamowego złamania kości śródręcza" - czytaliśmy w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie Fame MMA. Kontuzja "Popka" wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. Starcie 42-latka z Patrykiem "Kizo" Wozińskim miało być walką wieczoru gali Fame MMA 9.

"Popek" pokazał rękę kilka dni po operacji! "Sport to zdrowie"

- Jak widzicie, tak wygląda mój ostatni sparing. Sport to zdrowie, ale wrócę silniejszy. Jak kogoś pier****e, to go zabiję - powiedział żartobliwie Paweł "Popek" Mikołajuw na swoim Instagramie.

Paweł Mikołajuw przeszedł operacją w minioną środę (10 marca). Początkowo media informowały, że rehabilitacja "Popka" może potrwać nawet do sześciu tygodni. To oznacza, że "Popek" nie wystąpi na gali Fame MMA 10, która zaplanowana została na 17 kwietnia. W walce wieczoru zawodnika zastąpił Jacek "Arab" Gabryś, który zmierzył się z "Kizo" na zasadach bokserskich.

Mimo odwołania ostatniej walki "Kizo" oznajmił, że wciąż jest otwarty na propozycję starcia z "Popkiem" po tym, jak 42-latek wróci do zdrowia. Obaj zawodnicy być może zmierzą się na gali Fame MMA 11, która według wstępnych założeń ma się odbyć we wrześniu 2021 roku. Na kwietniowej edycji również nie zabraknie znanych osób. W walce wieczoru Fame MMA 10 wystąpi były zawodnik UFC, Norman Parke. Zawodnik MMA stanie naprzeciwko Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego.