Booom! Kpił z rywala, a padł już w 16. sekundzie. Co za nokaut w UFC [WIDEO]

- Nigdy o nim nie słyszałem. Oczywiście widziałem jego walki. Takiego rywala dało mi UFC. Ta walka będzie wyglądała podobnie do mojej ostatniej. Po prostu go pokonam, będę miał kontrolę i wygram przez techniczny nokaut w drugiej rundzie – opowiadał cytowany przez "bjpenn.com" Jason Witt przed walką z Matthewem Semelsbergerem. To był jego trzeci pojedynek w UFC. Pierwszy przegrał przez TKO w czerwcu zeszłego roku. W październiku pokonał Cole Williamsa przez poddanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Weteran UFC zawalczy na FAME MMA. "Wybiłem mu z głowy prawdziwy sport"

Kosmiczny nokaut w UFC. Jason Witt padł jak rażony

Jednak w oktagonie absolutnie nic nie poszło zgodnie z planem Amerykanina. Kiedy przyszło co do czego, to został on pokonany z łatwością przez rywala. Już w pierwszej rundzie walki otwarcia na gali UFC Vegas 21 Witt został znokautowany przez Semelsbergera. Witt wyprowadził niskie kopnięcie, a jego rywal odpowiedział mocnym prawym prostym. To wystarczyło, aby Amerykanin upadł, a sędzia zakończył pojedynek. Witt był wyraźnie zamroczony.

Nie żyje Murray Walker. Legenda, skarb narodowy. "Z autem nie dzieje się nic złego poza tym, że się pali"

Dla Semelsbergera, byłego futbolisty, to była druga walka w UFC i druga zwycięska. Wcześniej, w sierpniu zeszłego roku pokonał Carltona Minusa. Natomiast w walce wieczoru doszło do brzydkiej kontuzji. Leon Edwards sfaulował Belala Muhammada wkładając mu palce w oko.