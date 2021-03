Sztos! Kibice zachwyceni przed walką Pudziana z Bombardierem [WIDEO]

- To nie chodzi o to, czy łatwiej jest walczyć na piachu w 40-stopniowym upale, czy ciągnąć na plecach tira. Wracamy do korzeni. Ten skrót [KSW] wciąż oznacza konfrontacja sztuk walki. O zwycięstwie nie zadecyduje ani game plan, ani sztaby trenerskie, ani wielka strategia, tylko ilość krwi, której tej nocy przepompuje polskie i afrykańskie serce - mówi na początku trailera Maciej Kawulski, współwłaściciel federacji KSW, która 20 marca zorganizuje już 59. galę.

Pudzianowski: Tanio skóry nie sprzedam

W walce wieczoru zobaczymy Mariusza Pudzianowskiego, który wraca do klatki po blisko półtora roku przerwy. Jego rywalem będzie Sergine Ousmane Dia, zwany "Bombardierem". To dwukrotny mistrz świata w laamb, czyli senegalskich zapasach. Fani pokochali go za agresywny styl i monstrualne warunki fizyczne, bo "Bombardier" - który w zawodowym MMA stoczył na razie dwa pojedynki (oba wygrał) - mierzy 198 cm i waży ponad 140 kg, czyli o 15 kg więcej od Pudzianowskiego.

I to właśnie ich walką KSW zapowiada najbliższą galę. Efektownym trailerem, który wyjątkowo spodobał się internatom. Po kilku dniach ma na YouTubie blisko 600 tys. wyświetleń i ponad 15 tys. polubień. "Sztos", "prawdziwe kino", "chyba jak na razie najlepszy trailer KSW, jaki widziałem" - piszą w komentarzach. I zauważają też, że w materiale pojawia się już kultowy cytat wypowiedziany przez Pudzianowskiego, czyli że "tanio skóry nie sprzeda".

Ale doceniany jest też rywal Pudzianowskiego, którego wypowiedzi - wraz z przebitkami z Senegalu - również pojawiają się w trailerze. "Ale sympatyczny gość, już go lubię", "czuję, że to może być nowa gwiazda KSW" - czytamy o "Bombardierze", który w materiale opowiada nie tylko o najbliższej walce, ale także o swoim dzieciństwie. Zresztą sami zobaczcie i sami oceńcie:

KSW 59. Karta walk

Walka wieczoru

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (13-7, 8 KO) vs Bombardier (2-0, 2 KO)

Walka o pas kategorii koguciej

61,2 kg/135 lb: Antun Racić (25-8-1, 13 Sub) vs Sebastian Przybysz (7-2, 4 KO, 1 Sub)

Pozostałe: