Zaskakująca deklaracja Jana Błachowicza. "Hej, przygodo! Niech się dzieje"

Jan Błachowicz w minioną niedzielę pokonał Israela Adesanyę w walce wieczoru na gali UFC 259 i obronił pas mistrza wagi półciężkiej. Polak pokonał swojego przeciwnika na punkty i awansował na ósme miejsce w rankingu UFC P4P, który obejmuje najlepszych zawodników w całej federacji bez podziału na kategorie wagowe.

Jan Błachowicz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził, że mógłby wystąpić w filmie, gdyby pojawiła się propozycja. - W pierwszej kolejności jestem zawodnikiem. Jeżeli taka propozycja nie kolidowałaby z przygotowaniami do walki, to dlaczego nie? Hej, przygodo! Niech się dzieje - przyznał Błachowicz. - Nie odmówiłbym. A kto wie, może już spływają takie oferty? - dodał.

Porażka z Janem Błachowiczem była pierwszą dla Israela Adesanyi po przejściu z kickboxingu do największej federacji MMA na świecie. Nigeryjczyk po walce był pełen uznania dla mistrza wagi półciężkiej. – Porażki są częścią życia, a z nimi mam styczność raz na jakiś czas. Jeśli mam z kimkolwiek przegrać, to z takim zawodnikiem, jak Jan. To mistrz z klasą, ale przede wszystkim fajny koleś i miły facet. Człowiek, który ma za sobą fantastyczną historię. Teraz powstanę ponownie jak feniks – mówi Adesanya.

