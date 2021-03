"Była chaotyczna i kompletnie nieprzewidywalna". Dziewczyna Szpilki zawalczy o pas

Kamila Wybrańczyk na gali FAME MMA 9 pokonała Kamilę "Zusje" Smogulecką (1-2). Rywalkę najpierw obiła w stójce, a w II rundzie poddała ją w parterze. To nie było zaskoczenie. Wybrańczyk od lat ćwiczy brazylijskie jiu-jitsu. Kiedy razem z Arturem Szpilką mieszkali w Houston (2015-18), zdobyła nawet brązowy medal na międzynarodowych zawodach. Teraz ma już jednak przekrojowe treningi MMA wraz z trenerem Bartkiem Walczewskim z Academia Gorila. Łącznie trenuje już cztery lata. Ale - jak twierdzi - nie pokazała jeszcze pełni potencjału.

- Pokazałam jakieś 30 proc. moich możliwości - mówi Sport.pl - Nie chodzi nawet o stres. Nie odczuwałam go zbytnio, nie boję się dostać w twarz. Większym problemem był chaotyczny styl "Zusje". Wbrew pozorom łatwiej pokazać umiejętności z kimś, kto chce się technicznie bić. A ona była kompletnie nieprzewidywalna. No i miała znacznie większy zasięg, aż 14 cm różnicy na jej korzyść. Dlatego starałam się skracać dystans, ale Artur i tak mówił, że robiłam to za rzadko - dodaje.

Po wygranej nie było czasu na huczne świętowanie. Już za miesiąc Kamila zmierzy się z Martą Linkiewicz o pas FAME MMA. - Trochę za szybko ta walka, ale co zrobić? Marta się trochę wycwaniła z tym terminem - mówi Wybrańczyk. - Trochę obawiam się o zmęczenie, bo ostatnich 75 dni ciężko przepracowałam. Teraz tydzień regeneracji i wracam na salę. To trudna walka do przewidzenia. Linkiewicz zrobiła duży postęp, ale ma też charakterystyczny styl. Zadaje jeden-dwa ciosy i ucieka. Nie zamierzam za nią głupio ganiać, jestem gotowa na wymiany w stójce. A jak będzie okazja, to sprowadzę ją do parteru, ale na pewno nie będę tego robiła na siłę. Czy czuję się faworytką? W ogóle nie zajmuję głowy takimi rozważaniami - kończy.

Do tej pory Linkiewicz stoczyła cztery walki, z czego wygrała trzy.

