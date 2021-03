Pudzianowski gotowy na walkę wieczoru! Szef KSW aż się boi o klatkę

Mariusz Pudzianowski ostatnią walkę stoczył w listopadzie 2019 r. podczas gali KSW 51. "Pudzian" mierzył się z Erko Junem, którego pokonał przez techniczny nokaut w Zagrzebiu. Kolejne starcie 44-latek stoczy na gali KSW 59 20 marca 2021 r.. Jego starcie z Serignem Ousmane Dią będzie walką wieczoru.

Walka Mariusza Pudzianowskiego z Ousmane Dią jest zdecydowanie jedną z ciekawszych zestawień federacji KSW. - To będzie pierwsze zestawienie w historii, podczas którego naprawdę będę się obawiać, czy wytrzyma oś klatki - mówi Martin Lewandowski, promotor KSW:

To pierwsza walka "Bombardiera" w KSW. Senegalczyk ma na koncie dwie walki dla innych organizacji, które zakończyły się technicznymi nokautami. Wcześniej renomę budował w senegalskich zapasach, gdzie dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju. Przeciwnik "Pudziana" waży aż 140 kg. To 15 kg więcej niż Polak.

- Fajne, ciekawe wyzwanie. Mistrzem świata dwa razy był, jest mistrzem w swoim kraju, w swojej dziedzinie. Dlaczego by się z takim zawodnikiem nie sprawdzić? Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dzisiaj się bawię tym sportem. Chęć i wola do trenowania jest taka sama. To jest zasługa rodziców. Od najmłodszych lat nauczony byłem pracy - powiedział w materiale Mariusz Pudzianowski.