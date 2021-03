Kompromitacja FAME MMA. Fani zniesmaczeni. "Mega wtopa"

W sobotę odbyła się pierwsza w tym roku gala pod szyldem Fame MMA. W oktagonie pojawiła się m.in. narzeczona Artura Szpilki, Kamila Wybrańczyk, która nie dała szans Kamili Smoguleckiej i wygrała przez duszenie. W następnym pojedynku zmierzy się z Martą Linkiewicz. W co-main event debiutujący w klatce, popularny youtuber Sylwester Wardęga uległ Kacprowi Błońskiemu. Wardęga skończył pojedynek z podbitym, opuchniętym okiem. Natomiast w walce wieczoru rozgrywanej na zasadach boksu Patryk "Kizo" Woziński przegrał z Gabrielem "Arabem" Al-Sulwim.

REKLAMA

Zobacz wideo W sobotę odbyła się gala FAME MMA 9. Więcej niż o pojedynkach mówi się o problemach z transmisją zawodów. Wielu kibiców jest rozczarowanych, bo zapłacili za obejrzenie gali, a mieli przed sobą tylko czarny ekran.

Transmisja z gali odbywała się jak zwykle w systemie PPV. Za obejrzenie 10 pojedynków trzeba było zapłacić 19,99 złotych. Gale freak-fightowe cieszą się w Polsce niesłabnąca popularnością, zatem pakiety wykupiło wielu kibiców. Tym razem wielu z nich się zawiodło, bo organizatorzy nie stanęli na wysokości zadania.

Dramat legendy skoków narciarskich. Tak dziś wygląda. "Mój Boże, co on ze sobą zrobił"

Kibice w sieci narzekają, że nie mogli obejrzeć zawodów. Kiedy próbowali włączyć stream, ten albo się zacinał, albo w ogóle się nie uruchamiał. Wielu fanów miało przed sobą komunikat o błędzie serwera. - Mega wtopę zaliczyło dziś Fame MMA 9 ze zrywaniem transmisji. Będą to oczywiście tłumaczyć zainteresowaniem, ale to jest żadne tłumaczenie. To nie wygląda dobrze, gdy płacisz za usługę i dostajesz czarny ekran – napisał na Twitterze Michał Majewski.

Fani przesyłali screeny czarnego ekranu i błędów serwera ze strony, na której powinna być transmisja. Nie zabrakło też memów wyśmiewających sytuację.

Następna gala Fame MMA odbędzie się 17 kwietnia. W walce wieczoru wystąpi Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, a jego rywalem będzie Norman Parke, były zawodnik UFC.