Świat UFC komentuje historyczną walkę Jana Błachowicza. "Paskudne"

Jan Błachowicz wciąż jest mistrzem UFC w wadze półciężkiej! Po zaciętym pojedynku Polak jednomyślną decyzją sędziów pokonał Israela Adesanyę, dla którego była to pierwsza porażka w MMA. Sędziowie punktowali zdecydowanie na korzyść Polaka: 49-46, 49-45 i 49-45! Polak obronił mistrzostwo kat. półciężkiej w znakomitym stylu, a jak na zwycięstwo Błachowicza zareagował świat mieszanych sztuk walki?

Jan Błachowicz na tronie UFC! Zrobił to! Adesanya pokonany

Błachowicza wspierał też m.in James Tarkowski, czyli zawodnik Burnley i były kandydat do gry w reprezentacji Polski.

Świat reaguje na zwycięstwo Błachowicza

"Walka była równa. Obalenia były paskudne!" - napisał na Twitterze zawodnik wagi ciężkiej Ciryl Gane.

"Gratulacje dla Jana Błachowicza i czapki z głów przez Israelem Adesanyą za próbę dokonania tego, co zrobili nieliczni. W życiu chodzi o to, by ryzykować. Dziękuję panom!" - dodał mistrz wagi koguciej, Cody Garbrandt.

"2-0 dla Błachowicza" - tak dwie pierwsze rundy, które okazały się kluczowe przy werdykcie sędziów, opisał były mistrz wagi lekkiej, Justin Gaethje.

"Defensywa Jana wygląda wspaniale" - dodał zawodnik wagi średniej, Marvin Vettori.