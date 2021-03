Gala Fame MMA 9. Karta walk. Kiedy i o której się odbędzie? Zapowiedź

Na to wydarzenie kibice sportów walki czekają od kilku miesięcy. Fame MMA 9 będzie pierwszą galą tej federacji w 2021 roku. Poprzednie sportowe święto odbyło się w listopadzie zeszłego roku i zakończyło głośnym skandalem z udziałem Marcina Najmana. "El Testosteron" miał walczyć z Kasjuszem Życińskim, ale Najman z sobie znanych powodów bardzo szybko złamał zasady pojedynku. Za swoje niesportowe zachowanie został najpierw zdyskwalifikowany, a następnie ukarany przez organizatorów.

Do klatki wchodzi partnerka Artura Szpilki

Organizatorzy pierwszej tegorocznej gali pod szyldem Fame MMA zapowiadają, że emocji sportowych w sobotni wieczór nie zabraknie. Jak wynika z karty walk wydarzenie zapowiada się niezwykle interesująco. Swoich sił w mieszanych sztukach walki zamierzają spróbować znane internautom osobistości i celebryci. W klatce zadebiutują m.in. youtuber Sylwester Wardęga i Kamila Wybrańczyk, partnerka pięściarza Artura Szpilki. Narzeczona znanego polskiego boksera zmierzy się z Zusje, doświadczoną zawodniczką znaną wcześniej jako Luxuria Astaroth.

Hit w sieci. Walka dwóch yuotuberów w klatce

Z kolei umiejętności popularnego youtubera Wardęgi sprawdzi inny youtuber Kacper "Blonsky" Błoński. Pomimo, że będzie to pierwszy pojedynek Wardęgi w klatce, to o jego debiucie w mieszanych sportach walki mówiło się już od pierwszej edycji Fame MMA. Jego rywal znany jest szerszej publiczności jako autor hitu "Eluwina". Błoński zamierzał walczyć w MMA już dwa lata temu z Mateuszem Trąbką, ale ma za sobą dopiero jedną walkę w klatce. Zadebiutował w listopadzie zeszłego roku podczas Fame MMA 8, gdzie zmierzył się z Marcinem Dubielem i wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów. Zarówno kibice jak i internauci szybko nazwali ten pojedynek walką youtuberów.

Gala Fame MMA coraz bardziej popularna

Fame MMA z każdą kolejną galą zyskuje na popularności, co dla wielu osób jest swego rodzaju fenomenem. Skąd takie zainteresowanie tym wydarzeniem? W klatce walczą często zawodnicy niedoświadczeni, niemający wcześniej do czynienia ze sportami walki bądź znane osoby, które z różnych przyczyn znalazły się na zakręcie swoich karier. To najczęściej są celebryci, youtuberzy, muzycy, byli sportowcy czy uczestnicy różnego rodzaju reality show, którzy przyciągają szeroką grupę publiczności do tego wydarzenia.

Celebryci gwarantują miliony odbiorców

Najlepszym przykładem jest Sylwester Wardęga. Kanał Wardęgi na YouTubie osiągnął bardzo duży sukces, jest szóstym co do popularności polskim kanałem pod względem liczby subskrybentów. Wardęga swoją popularność zdobył również poza granicami naszego kraju. W 2014 roku zdobył nagrodę YouTube Rewind dzięki 118 milionom wyświetleń filmu z psem-pająkiem.

Gala Fame MMA 9 odbędzie się w sobotę, 6 marca o godz. 20 w łódzkim hotelu Hilton.

Transmisja tylko w PPV.

Fame MMA 9. Pełna karta wieczoru

Walka wieczoru: Patryk “Kizo” Woziński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi (na zasadach boksu)

Pozostałe pojedynki:

Sylwester “Wardęga” Wardęga vs Kacper Blonsky

Marcin Malczyński vs Jakub “Kubańczyk” Flas

Zusje vs Kamila Wybrańczyk

Patryk “Patrykos” Domke vs Paweł “Ponczek” Sikora

Mariusz “Hejter” Słoński vs Filip Zabielski

Karolina “Way of Blonde” Brzuszczyńska vs Anna Andrzejewska

Krystian “Krycha” Wilczak vs Patryk ”Mortalcio” Baran

Oleg Riaszeńcew vs Patryk “Ryba” Karaś

Jakub Post vs Mikołaj “Vandal” Rdzanek